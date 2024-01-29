برصاصة داخل رأسه.. شاب برازيلي يحتفل لمدة 4 أيام دون وعي |تفاصيل

قام طالب برازيلي يبلغ من العمر 21 عامًا بالاحتفال لمدة 4 أيام، وهو يجهل بوجود رصاصة مستقرة داخل رأسه.

ووقع الحادث الغريب خلال احتفالات ليلة رأس السنة في ريو دي جانيرو، حيث تبين أن ما وصفه ماتيوس فاسيو في البداية بأنه اصطدام حجري كان إصابة تهدد حياته.

وكان فاسيو، الذي كان يقضي وقته مع أصدقائه على شاطئ في كابو فريو شرقي ريو دي جانيرو، يعتقد خطأً في البداية أن الرصاصة أصابت رأسه بحجر.

وتجاهل الحادث بعد توقف النزيف، واستمر في الاستمتاع بالاحتفالات، غافلاً تمامًا عن الخطر الكامن في الداخل.

فقط عندما بدأت ذراعه اليمنى بالتشنج لمدة أربعة أيام وأصبحت "متدلية" لاحقًا، طلب فاسيو المساعدة الطبية.

وكشف جراح الأعصاب فلافيو فالكوميتا، الذي أجرى العملية، عن خطورة الوضع، قائلا لصحيفة ديلي ميل: "اخترق جزء من الرصاصة دماغه، مما تسبب في ضغطه وأدى إلى حركات لا إرادية في ذراعه".