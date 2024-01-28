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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم تعرض من قبل.. محطة الفضاء الدولية تنشر صورة مذهلة لكوكب الأرض

كوكب الأرض
كوكب الأرض

شاركت محطة الفضاء الدولية (ISS) صورة مذهلة للأرض لم تعرض من قبل تم التقاطها من الفضاء، حيث توثق كوكب الأرض في شكل جديد تمامًا. 

توثق الصورة توهج الغلاف الجوي للأرض وسماء مرصعة بالنجوم بينما يرتفع المجمع المداري على ارتفاع 258 ميلاً فوق المحيط الهادئ شمال شرق بابوا غينيا الجديدة، وفقًا لـ محطة الفضاء الدولية.

وعلى اليسار، توجد وحدة Nauka العلمية بالمحطة ووحدة الإرساء Prichal، وكلاهما من وكالة Roscosmos، كما جاء في التعليق المنشور مع الصورة.

 

نبذة عن محطة الفضاء الدولية:

إنها أكبر مركبة فضائية موجودة في مدار الأرض وهي بمثابة "موطن يعيش فيه أطقم رواد الفضاء والعاملين". 

اجتمعت دول مختلفة لبناء المحطة الفضائية، حيث تم تصنيع أجزاء من هذه المركبة في بلدان مختلفة وتجميعها لاحقًا في الفضاء بواسطة رواده، وتدور حول الأرض كل 90 دقيقة وتسافر بسرعة 17500 ميل في الساعة.

 

ما هي أهمية محطة الفضاء الدولية؟

المحطة الفضائية هي مكان يجتمع فيه رواد الفضاء للبحث أكثر عن الفضاء وإجراء أبحاث علمية يمكن أن تفيد الناس على الأرض.

كوكب الارض محطة الفضاء الدولية الفضاء

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