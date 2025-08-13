قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذات.. قصة مسلسل انتقل من صفحات صنع الله إبراهيم إلى شاشة الدراما
متحدث الحكومة: جاري صياغة خطة تطوير الإعلام لعرضها على الرئيس السيسي
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
فن وثقافة

الفنان كمال أبو رية: تعرضت لحادث بسيط.. وأتواجد حاليا في منزلي| خاص

الفنان كمال أبو رية
الفنان كمال أبو رية
نجلاء سليمان

طمأن الفنان كمال أبو رية الجمهور على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سيارة برفقة مدير أعماله منذ قليل.

وقال الفنان كمال أبو رية في تصريح خاص لموقع صدى البلد إنه كان في سيارة مدير أعماله واصطدمت بهما سيارة من الخلف وتم عمل محضر دون وقوع إصابات.

وأكد أبو رية أنه بخير وعاد إلى منزله واستكمل مدير أعماله إجراءات المحضر في القسم.

نجاة الفنان كمال أبو رية ومدير أعماله من حادث بالجيزة


‎تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري بين سيارتين في كرداسة بالجيزة.
 

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة تصادم سيارة موظف مع سيارة أخرى خاصة بالفنان كمال أبو رية ومدير أعماله.
‎تم رفع حطام الحادث وتبين اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الأخرى ما تسبب في اصطدامه بسيارة الفنان ولم ينتج عن الحادث إصابات.

كمال أبو رية حادث كمال أبو رية الفنان كمال أبو رية

