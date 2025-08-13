الفنان كمال أبو رية: تعرضت لحادث بسيط.. وأتواجد حاليا في منزلي| خاص

طمأن الفنان كمال أبو رية الجمهور على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سيارة برفقة مدير أعماله منذ قليل.

وقال الفنان كمال أبو رية في تصريح خاص لموقع صدى البلد إنه كان في سيارة مدير أعماله واصطدمت بهما سيارة من الخلف وتم عمل محضر دون وقوع إصابات.

وأكد أبو رية أنه بخير وعاد إلى منزله واستكمل مدير أعماله إجراءات المحضر في القسم.

نجاة الفنان كمال أبو رية ومدير أعماله من حادث بالجيزة



‎تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري بين سيارتين في كرداسة بالجيزة.



بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة تصادم سيارة موظف مع سيارة أخرى خاصة بالفنان كمال أبو رية ومدير أعماله.

‎تم رفع حطام الحادث وتبين اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الأخرى ما تسبب في اصطدامه بسيارة الفنان ولم ينتج عن الحادث إصابات.