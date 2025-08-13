الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" إمعان في الإبادة والتهجير والضم ومعاداة السلام، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية الفلسطينية: "تصريحات نتنياهو تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومحاولة لإخفاء جرائمه".



وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أبلغ مقربين منه بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته "يستهدفونه شخصيا" على خلفية موقفه الرافض لخطة احتلال قطاع غزة.



ووفقا لما نقلته الصحيفة، فإن زامير أعرب عن قلقه المتزايد من محاولات التدخل السياسي في القرارات العسكرية، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء يسعى لإقالته بسبب مواقفه المبدئية"، بحسب المصدر.