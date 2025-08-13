81 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 26 من منتظري المساعدات

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل ، بارتقاء 81 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 26 من منتظري المساعدات.

وفي وقت سابق، حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية من أن الأوضاع الصحية في قطاع غزة وصلت إلى مستوى كارثي، مشيرا إلى أن أكثر من 50% من الأدوية الأساسية قد نفدت من مخازن القطاع، ما يعمق الأزمة التي يعيشها السكان في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي تصريحات لصحيفة الغارديان، أوضح المسؤول أن المنظمة نجحت في إدخال بعض الإمدادات الطبية إلى غزة، إلا أن الكميات المتوفرة لا تلبي سوى جزء بسيط من الاحتياجات المتزايدة للنظام الصحي المنهك.

