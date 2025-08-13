قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى ينعى علي المصيلحي: كان رجلاً وطنياً
مستشار محمود عباس يوجه رسالة لـ سمير حليلة بسبب غزة.. فيديو
عبد المنعم سعيد: الإعلام المصري لديه إمكانيات كبيرة.. وعلى الأعلى للإعلام القيام بهذا الدور
الهباش: مصر أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين وقدّمت النسبة الأكبر من المساعدات لغزة|فيديو
أول رد من أحمد موسى على هجوم الإعلام الإسرائيلـ.ي ضده.. ورسالة نارية على الهواء
نائب محافظ الجيزة: مهرجان التمور فرصة مثالية للترويج للمقومات السياحية والبيئية الفريدة
إعلامي: «ألفينا» يدخل حسابات فيريرا.. والفرصة الأخيرة لـ«فتوح» وإشادة كبيرة بـ «ناصر»
ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي
رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير
محمود الهباش: الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة |فيديو
محمد شردي عن خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين: انسوها والرئيس السيسي قالها
علاقة نادية براقع بالبلوجر ياسمين.. مواقف من فيلم ريستارت تحققت في الواقع
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية

حياة الفهد
حياة الفهد
أعلنت أسرة الفنانة القديرة حياة الفهد، إلى جانب مؤسسة الفهد، أن الفنانة تمر حالياً بوعكة صحية بحسب مواقع كويتية.

وفي بيان لها، تضرعت أسرة الفنان حياة الفهد إلى الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل ويعيدها إلى جمهورها وهي تتمتع بأتم الصحة والعافية.


حياة الفهد هي فنانة كويتية بارزة، تُعد من أبرز رموز الدراما الخليجية والعربية، وُلدت عام 1948 في الكويت.

بدأت مسيرتها الفنية في ستينيات القرن الماضي، وتمكنت بموهبتها الفطرية وحضورها القوي من كسب مكانة خاصة لدى الجمهور.

عُرفت بأدوارها المتنوعة التي تجمع بين الكوميديا والتراجيديا، وقدمت أعمالاً تلفزيونية ومسرحية وسينمائية لا تزال راسخة في الذاكرة، مثل رقية وسبيكة، والحيالة والخراز.

تميزت حياتها الفنية بالجرأة في اختيار النصوص، وإبراز القضايا الاجتماعية والإنسانية في الخليج، مما جعلها تُلقب بـ”سيدة الشاشة الخليجية”.

إلى جانب التمثيل، شاركت في الكتابة والإنتاج، وظلت حتى اليوم أيقونة فنية تحظى بمحبة الأجيال المختلفة.

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

خالد أنور

خالد أنور: سعيد بالمشاركة في فلاش باك والسيناريو مكتوب بحرفية

الفنان كمال أبو رية

الفنان كمال أبو رية: تعرضت لحادث بسيط.. وأتواجد حاليا في منزلي| خاص

ليلى علوي

الحادث وقع أمس ولا يوجد كسور.. تفاصيل حالة ليلى علوي

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي

مهم لكل خلية في الجسم.. اكتشف أعراض نقص المغنيسيوم

اكتشف أعراض نقص الحديد فى الجسم .. علامات غريبة أبرزها أكل الثلج

مخبوزات صحية .. طريقة عمل قراقيش اليانسون بمذاق احترافي

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

