نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية

أعلنت أسرة الفنانة القديرة حياة الفهد، إلى جانب مؤسسة الفهد، أن الفنانة تمر حالياً بوعكة صحية بحسب مواقع كويتية.

وفي بيان لها، تضرعت أسرة الفنان حياة الفهد إلى الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل ويعيدها إلى جمهورها وهي تتمتع بأتم الصحة والعافية.



حياة الفهد هي فنانة كويتية بارزة، تُعد من أبرز رموز الدراما الخليجية والعربية، وُلدت عام 1948 في الكويت.

بدأت مسيرتها الفنية في ستينيات القرن الماضي، وتمكنت بموهبتها الفطرية وحضورها القوي من كسب مكانة خاصة لدى الجمهور.

عُرفت بأدوارها المتنوعة التي تجمع بين الكوميديا والتراجيديا، وقدمت أعمالاً تلفزيونية ومسرحية وسينمائية لا تزال راسخة في الذاكرة، مثل رقية وسبيكة، والحيالة والخراز.

تميزت حياتها الفنية بالجرأة في اختيار النصوص، وإبراز القضايا الاجتماعية والإنسانية في الخليج، مما جعلها تُلقب بـ”سيدة الشاشة الخليجية”.

إلى جانب التمثيل، شاركت في الكتابة والإنتاج، وظلت حتى اليوم أيقونة فنية تحظى بمحبة الأجيال المختلفة.