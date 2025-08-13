أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

نشر موقع صدى البلد أخباراً عن السيارات، بما في ذلك تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات. كما تناول الموقع أخباراً عن انخفاض أسعار بعض السيارات في مصر.
شيفروليه كامارو ZL1 أكثر عرضة للسرقة بـ 39 مرة من السيارة العادية
تقرير أمني أمريكي يكشف أن سيارة شيفروليه كامارو ZL1 تتصدر قائمة أكثر السيارات عرضة للسرقة، بمعدل يزيد 39 مرة عن السيارة العادية.
مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية
مرسيدس تطلق تحذيرًا بشأن مستقبل صناعة السيارات في أوروبا، مشيرة إلى أن التكاليف المرتفعة والمنافسة العالمية قد تؤدي إلى تراجع خطير في الإنتاج.
لعدم وجود زبائن.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه
مطعم تابع لشركة تسلا يواجه أزمة قلة الإقبال، رغم افتتاحه قبل أيام فقط، ما يثير التساؤلات حول خطط الشركة في قطاع الضيافة.
طلاء جديد لسيارات كاديلاك يتجاوز سعره 60 ألف دولار
كاديلاك تكشف عن طلاء فاخر بتقنيات خاصة يغير مظهر السيارة بشكل جذري، لكنه يأتي بسعر يتخطى 60 ألف دولار، ما يجعله حكرًا على العملاء الأثرياء.