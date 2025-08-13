أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

نشر موقع صدى البلد أخباراً عن السيارات، بما في ذلك تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات. كما تناول الموقع أخباراً عن انخفاض أسعار بعض السيارات في مصر.

تقرير أمني أمريكي يكشف أن سيارة شيفروليه كامارو ZL1 تتصدر قائمة أكثر السيارات عرضة للسرقة، بمعدل يزيد 39 مرة عن السيارة العادية.

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس تطلق تحذيرًا بشأن مستقبل صناعة السيارات في أوروبا، مشيرة إلى أن التكاليف المرتفعة والمنافسة العالمية قد تؤدي إلى تراجع خطير في الإنتاج.

مطعم تابع لشركة تسلا يواجه أزمة قلة الإقبال، رغم افتتاحه قبل أيام فقط، ما يثير التساؤلات حول خطط الشركة في قطاع الضيافة.

كاديلاك تكشف عن طلاء فاخر بتقنيات خاصة يغير مظهر السيارة بشكل جذري، لكنه يأتي بسعر يتخطى 60 ألف دولار، ما يجعله حكرًا على العملاء الأثرياء.