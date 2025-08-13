قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفقًا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر
رقم قياسي وتعديل قانون .. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي
رمزي عودة: الانقسام الداخلي في إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات
بدائل شهادات الـ27% في البنوك| تفاصيل العوائد وخيارات الاستثمار الآمن.. واقتصادي يوضح مميزاتها
رئيس أركان جيش الاحتلال يصادق على خطة لاحتلال مدينة غزة
بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
بالصور

شيفروليه كامارو ZL1 أكثر عرضة للسرقة بـ 39 مرة من السيارة العادية

شيفروليه
شيفروليه
عزة عاطف

تصدرت شيفروليه كامارو ZL1 أحدث تقرير لمعهد بيانات خسائر الطرق السريعة (HLDI) حول أكثر السيارات عرضة للسرقة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تزداد احتمالية سرقتها بمعدل 39 مرة مقارنة بالسيارة العادية، وبمرتين تقريبًا أكثر من سيارة أكيورا TLX ذات الدفع الرباعي التي جاءت في المركز الثاني. 

والمثير أن الكامارو هي السيارة الرياضية الوحيدة ضمن قائمة يهيمن عليها الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي.

ما سر جاذبية الكامارو للصوص؟

لا يقتصر الأمر على قوة محرك LT4 V8 سعة 6.2 لتر وبقوة 650 حصانًا، بل يشير خبراء HLDI إلى وجود ثغرة أمنية تجعل سرقتها أسهل من السيارات المنافسة.

يقول “مات مور” كبير مسؤولي عمليات التأمين في المعهد، إن هذه الثغرة تتيح لأي شخص لديه المعرفة والأدوات المناسبة سرقة السيارة بسهولة بمجرد الوصول إلى داخلها.

الدخول بدون مفتاح.. راحة تقنية وسلاح للصوص

أصبح نظام الدخول بدون مفتاح ميزة شائعة في السيارات الحديثة، لكنه في الوقت نفسه فتح بابًا واسعًا أمام أساليب سرقة متطورة. 

يتمكن اللصوص من اعتراض رموز المفتاح ونسخها، ثم استخدام منافذ مثل OBD2 أو حتى توصيلات المصابيح الأمامية لتشغيل السيارة.

هذا النمط من الاختراق ليس حكرًا على الكامارو ZL1، إذ يمكن أن يؤثر في جميع طرازات الكامارو المزودة بنفس النظام.

أعلنت شيفروليه عن تحديث مجاني للبرنامج لمالكي كامارو موديلات 2020 إلى 2024، من شأنه إغلاق الثغرة وتحسين نظام الأمان. 

وتستشهد الشركة بنجاح نهج مشابه مع سيارات هيونداي وكيا، حيث ساهمت إضافة وظيفة مانع الحركة في خفض معدلات السرقة بنسبة 46%.

بحسب HLDI، ارتفعت معدلات سرقة سيارات كامارو منذ 2016، وهو العام الذي تم فيه إدخال نظام الدخول بدون مفتاح. 

كما تكشف البيانات أن 9 من أكثر 20 سيارة مسروقة في الولايات المتحدة هي من إنتاج جنرال موتورز، خاصة طرازات شيفروليه سيلفرادو، وجي إم سي سييرا، وكاديلاك إسكاليد.

إذا كنت تملك كامارو حديثة، فالخطوة الأهم الآن هي التوجه للوكيل المعتمد لترقية برنامج الأمان. 

فهذه الخطوة البسيطة قد تكون الفارق بين الاحتفاظ بسيارتك الرياضية المميزة أو فقدانها في لمح البصر.

شيفروليه شيفروليه كامارو كامارو ZL1 سيارات شيفروليه سيارات

