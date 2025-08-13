شيفروليه كامارو ZL1 أكثر عرضة للسرقة بـ 39 مرة من السيارة العادية

تصدرت شيفروليه كامارو ZL1 أحدث تقرير لمعهد بيانات خسائر الطرق السريعة (HLDI) حول أكثر السيارات عرضة للسرقة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تزداد احتمالية سرقتها بمعدل 39 مرة مقارنة بالسيارة العادية، وبمرتين تقريبًا أكثر من سيارة أكيورا TLX ذات الدفع الرباعي التي جاءت في المركز الثاني.

والمثير أن الكامارو هي السيارة الرياضية الوحيدة ضمن قائمة يهيمن عليها الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي.

ما سر جاذبية الكامارو للصوص؟

لا يقتصر الأمر على قوة محرك LT4 V8 سعة 6.2 لتر وبقوة 650 حصانًا، بل يشير خبراء HLDI إلى وجود ثغرة أمنية تجعل سرقتها أسهل من السيارات المنافسة.

يقول “مات مور” كبير مسؤولي عمليات التأمين في المعهد، إن هذه الثغرة تتيح لأي شخص لديه المعرفة والأدوات المناسبة سرقة السيارة بسهولة بمجرد الوصول إلى داخلها.

الدخول بدون مفتاح.. راحة تقنية وسلاح للصوص

أصبح نظام الدخول بدون مفتاح ميزة شائعة في السيارات الحديثة، لكنه في الوقت نفسه فتح بابًا واسعًا أمام أساليب سرقة متطورة.

يتمكن اللصوص من اعتراض رموز المفتاح ونسخها، ثم استخدام منافذ مثل OBD2 أو حتى توصيلات المصابيح الأمامية لتشغيل السيارة.

هذا النمط من الاختراق ليس حكرًا على الكامارو ZL1، إذ يمكن أن يؤثر في جميع طرازات الكامارو المزودة بنفس النظام.

أعلنت شيفروليه عن تحديث مجاني للبرنامج لمالكي كامارو موديلات 2020 إلى 2024، من شأنه إغلاق الثغرة وتحسين نظام الأمان.

وتستشهد الشركة بنجاح نهج مشابه مع سيارات هيونداي وكيا، حيث ساهمت إضافة وظيفة مانع الحركة في خفض معدلات السرقة بنسبة 46%.

بحسب HLDI، ارتفعت معدلات سرقة سيارات كامارو منذ 2016، وهو العام الذي تم فيه إدخال نظام الدخول بدون مفتاح.

كما تكشف البيانات أن 9 من أكثر 20 سيارة مسروقة في الولايات المتحدة هي من إنتاج جنرال موتورز، خاصة طرازات شيفروليه سيلفرادو، وجي إم سي سييرا، وكاديلاك إسكاليد.

إذا كنت تملك كامارو حديثة، فالخطوة الأهم الآن هي التوجه للوكيل المعتمد لترقية برنامج الأمان.

فهذه الخطوة البسيطة قد تكون الفارق بين الاحتفاظ بسيارتك الرياضية المميزة أو فقدانها في لمح البصر.