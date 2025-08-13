في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع

قام المحاسب وليد محمد الشهاوي رئيس مدينة ومركز بنها بمحافظة القليوبية، بتوزيع زجاجات المياه المعدنية الباردة، على عمال النظافة بشوارع المدينة خلال أوقات الذروة وارتفاع درجات الحرارة، وذلك في إطار توجيهات محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وفى لفتة إنسانية وحرص محافظة القليوبية على الاهتمام بعامل النظافة.



وأوضح مركز ومدينة بنها، في بيان لها، أنه جاء ذلك حفاظاً على سلامتهم خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، مؤكدا أننا جميعاً نقدر ما يقدمه عمال النظافة من جهود كبيرة للارتقاء بمنظومة النظافة، حيث رافقه خلال الجولة ياسر إبراهيم نائب رئيس مدينة ومركز بنها.



وتابعت، أنه جرى الدفع أيضا بعدد من سيارات المياه بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة لأعمال رش الشوارع للحد من ارتفاع درجات الحرارة أمام تنقلات المواطنين سواء على الأقدام أو داخل سياراتهم، وهذا ما لاقى استحسان الكثير من المواطنين أثناء تنفيذ المبادرة داخل المدينة.