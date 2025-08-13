توجه اليوم القاضي عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر وذلك لتقديم التهنئة للمستشار/ محمد الشناوي بمناسبة توليه منصبه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

رئيس محكمة النقض يقدم التهنئة لـ رئيس هيئة النيابة الإدارية

وصاحب رئيس محكمة النقض وفداً قضائياً ضم كل من القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض ، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض ، الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار الدكتور / محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ زكي الشلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار/ منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، المستشار/ أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار/ محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

خلال اللقاء، أعرب القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد لرئيس الهيئة في مهام عمله الجديد، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في إرساء مبادئ العدالة والحفاظ على المال العام، ومثمناً الجهود المبذولة في مكافحة الفساد.

من جانبه، أعرب المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تقديره البالغ لهذه الزيارة الكريمة، مشيداً بالتعاون المستمر والتنسيق الدائم بين محكمة النقض والنيابة الإدارية، والذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

تأتي هذه الزيارة في إطار الروابط المهنية والودية التي تجمع الهيئات القضائية، وتؤكد على الروح الواحدة للعمل القضائي الهادف إلى خدمة العدالة دعما لمسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية.