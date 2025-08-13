قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلامي: «ألفينا» يدخل حسابات فيريرا.. والفرصة الأخيرة لـ«فتوح» وإشادة كبيرة بـ «ناصر»
ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي
رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير
محمود الهباش: الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة |فيديو
محمد شردي عن خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين: انسوها والرئيس السيسي قالها
علاقة نادية براقع بالبلوجر ياسمين.. مواقف من فيلم ريستارت تحققت في الواقع
رئيس محكمة النقض يقدم التهنئة لـ رئيس هيئة النيابة الإدارية
برلماني: خضنا انتخابات مجلس الشيوخ بشعار المشاركة لا المغالبة
اللي هيدخل غزة مصيره القتل.. أحمد موسى: 10 آلاف جندي إسرائيلي بالمستشفيات النفسية|فيديو
أصيبت بجلطة ونقلت للعناية.. تفاصيل حالة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد
أحمد موسى: جيشنا يحمي كل ذرة من تراب مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات
حوادث

رئيس محكمة النقض يقدم التهنئة لـ رئيس هيئة النيابة الإدارية

رئيس مجلس القضاء الأعلى
رئيس مجلس القضاء الأعلى
كتب محمد عبدالله :

توجه اليوم القاضي عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر  وذلك لتقديم التهنئة للمستشار/ محمد الشناوي بمناسبة توليه منصبه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

رئيس محكمة النقض يقدم التهنئة لـ رئيس هيئة النيابة الإدارية

وصاحب رئيس محكمة النقض وفداً قضائياً ضم كل من القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض ، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض ، الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار الدكتور / محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ زكي الشلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار/ منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، المستشار/ أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار/ محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

خلال اللقاء، أعرب القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد لرئيس الهيئة في مهام عمله الجديد، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في إرساء مبادئ العدالة والحفاظ على المال العام، ومثمناً الجهود المبذولة في مكافحة الفساد.

من جانبه، أعرب المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تقديره البالغ لهذه الزيارة الكريمة، مشيداً بالتعاون المستمر والتنسيق الدائم بين محكمة النقض والنيابة الإدارية، والذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

تأتي هذه الزيارة في إطار الروابط المهنية والودية التي تجمع الهيئات القضائية، وتؤكد على الروح الواحدة للعمل القضائي الهادف إلى خدمة العدالة دعما لمسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية.

رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى هيئة النيابة الإدارية القاضي عاصم الغايش

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص.. آبل ترد بقوة على اتهامات إيلون ماسك بالتحيز في ترتيب التطبيقات

جهاز Lenovo Idea Tab 5G

بمواصفات احترافية.. لينوفو تغزو الأسواق بتابلت جديد| إليك أهم ميزاته

هاتف Realme P4 Pro

Realme P4 Pro.. هاتف جديد من ريلمي بمواصفات رائدة

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي

مهم لكل خلية في الجسم.. اكتشف أعراض نقص المغنيسيوم

اكتشف أعراض نقص الحديد فى الجسم .. علامات غريبة أبرزها أكل الثلج

مخبوزات صحية .. طريقة عمل قراقيش اليانسون بمذاق احترافي

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

