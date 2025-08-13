قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمير هشام: إدوارد وضع نظامًا جديدًا للمكافآت بالفريق الأول للزمالك
نتنياهو: نخوض حربا على 8 جبهات 7 منها ضد إيران ووكلائها
أحمد موسى ينعى علي المصيلحي: كان رجلاً وطنياً
مستشار محمود عباس يوجه رسالة لـ سمير حليلة بسبب غزة.. فيديو
عبد المنعم سعيد: الإعلام المصري لديه إمكانيات كبيرة.. وعلى الأعلى للإعلام القيام بهذا الدور
الهباش: مصر أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين وقدّمت النسبة الأكبر من المساعدات لغزة|فيديو
أول رد من أحمد موسى على هجوم الإعلام الإسرائيلـ.ي ضده.. ورسالة نارية على الهواء
نائب محافظ الجيزة: مهرجان التمور فرصة مثالية للترويج للمقومات السياحية والبيئية الفريدة
إعلامي: «ألفينا» يدخل حسابات فيريرا.. والفرصة الأخيرة لـ«فتوح» وإشادة كبيرة بـ «ناصر»
ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي
رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير
محمود الهباش: الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة |فيديو
محافظات

نائب محافظ الجيزة: مهرجان التمور فرصة مثالية للترويج للمقومات السياحية والبيئية الفريدة

هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، الخاصة باستقبال المهرجان الدولي للتمور 2025.

وفي هذا الإطار، توجهت اليوم هند عبد الحليم، نائب المحافظ، يرافقها الأستاذ محمد مرعي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة التجهيزات والوقوف على حجم الاستعدادات ونسب إنجاز أعمال رفع كفاءة المرافق استعدادًا لاستقبال فعاليات المعرض.

وتفقدت نائب المحافظ الموقع المقرر لعقد الفعاليات، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء منها دون تأخير.

كما قامت نائب المحافظ بزيارة ثلاجة التمور  لتفقد مدى جاهزيتها وبحث امكانية التوسع في ثلاجات التمور.


وقامت بالمرور على عدد من الفنادق والمطاعم المقرر استقبال الزائرين بها خلال فترة المهرجان، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة ومدى جاهزيتها لاستقبال الوفود المحلية والأجنبية.


واختتمت الجولة بعقد اجتماع مع اصحاب الفنادق والمطاعم بالواحات البحرية للاستماع الى مقترحاتهم للوصول بتنظيم المعرض للشكل اللائق، كما اكدت على ضرورة توفير أعلى معايير الجودة والراحة لضيوف المهرجان.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المعرض المقرر إقامته في نوفمبر القادم سيتم تنظيمه بالتعاون مع وزارات الزراعة والصناعة والاستثمار ومؤسسة جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وسيشهد مشاركة موسعة من منتجي ومصنعي التمور من مختلف المحافظات، إلى جانب وفود من عدد من الدول الشهيرة بهذه الصناعة.

وأكدت نائب المحافظ أنه يجري التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة والإدارات المعنية بالمحافظة للتأكد من تمام التجهيزات، سواء فيما يتعلق بخطوط السير ووسائل الإقامة والإعاشة، أو تنظيم الفعاليات المدرجة على جدول أعمال المهرجان.

وأضافت أن المهرجان يمثل فرصة مثالية للترويج للمقومات السياحية والبيئة الفريدة التي تتمتع بها مدينة الواحات البحرية وتوابعها، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية لنمط السياحة البيئية والعلاجية بالشرق الأوسط، فضلًا عن ما يتيحه من فرص استثمارية واعدة تمكّن الدولة من تنفيذ خططها لجعل المدينة مركز جذب سياحي متنوع يراعي معايير الاستدامة، بما يلبي تطلعات الدولة وطموحات أهالي الواحات.

رافق نائب المحافظ كل من: صبري شاكر، رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، والدكتور أمجد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة ومنسق المهرجان، والمهندس هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعزة وهدان، رئيس الإدارة العامة للسياحة، وممثلي الهيئات والأجهزة والمؤسسات والإدارات المعنية والشركات المنظمة والداعمة للمهرجان.

