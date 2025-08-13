محمد شردي عن خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين: انسوها والرئيس السيسي قالها

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي إن مصر هي الدولة التي ما زالت تحاول إيجاد هدنة وإقناع كافة الأطراف لإنقاذ الشعب الفلسطيني والإبقاء على القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن ذلك هو واجب ودور الدولة المصرية، والذي تقوم به منذ سنوات بعيدة، ولن يتم التنازل عنه ولا عن حق الشعب الفلسطيني في دولته.

تصريحات من البيت الأبيض

وأضاف الإعلامي محمد شردي خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن القوافل المصرية ما زالت تتدفق إلى قطاع غزة، وذلك بعد سماح الجانب الآخر بإدخال تلك المساعدات بسبب الضغوط الكبيرة التي تم ممارستها، دون تصريحات من البيت الأبيض أو تصريحات بعد حديث الرئيس السيسي الذي وجهه بشكل مباشر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفجأة بدأت تتدفق القوافل مرة أخرى بشكل كبير.

ووجه الإعلامي محمد شردي رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا: «الرئيس السيسي قالهالهم؛ انسوها وهو دا اللي هيجننهم في دماغهم وجايبلهم خابور وجايب لنتنياهو خابور هو وروحية خالته، يعني بيقولك أنا مهمتي روحية».