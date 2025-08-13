قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: «ألفينا» يدخل حسابات فيريرا.. والفرصة الأخيرة لـ«فتوح» وإشادة كبيرة بـ «ناصر»
ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي
رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير
محمود الهباش: الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة |فيديو
محمد شردي عن خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين: انسوها والرئيس السيسي قالها
علاقة نادية براقع بالبلوجر ياسمين.. مواقف من فيلم ريستارت تحققت في الواقع
رئيس محكمة النقض يقدم التهنئة لـ رئيس هيئة النيابة الإدارية
برلماني: خضنا انتخابات مجلس الشيوخ بشعار المشاركة لا المغالبة
اللي هيدخل غزة مصيره القتل.. أحمد موسى: 10 آلاف جندي إسرائيلي بالمستشفيات النفسية|فيديو
أصيبت بجلطة ونقلت للعناية.. تفاصيل حالة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد
أحمد موسى: جيشنا يحمي كل ذرة من تراب مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد شردي عن خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين: انسوها والرئيس السيسي قالها

الإعلامي محمد مصطفى شردي
الإعلامي محمد مصطفى شردي
محمد البدوي

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي إن مصر هي الدولة التي ما زالت تحاول إيجاد هدنة وإقناع كافة الأطراف لإنقاذ الشعب الفلسطيني والإبقاء على القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن ذلك هو واجب ودور الدولة المصرية، والذي تقوم به منذ سنوات بعيدة، ولن يتم التنازل عنه ولا عن حق الشعب الفلسطيني في دولته.

تصريحات من البيت الأبيض

وأضاف الإعلامي محمد شردي خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن القوافل المصرية ما زالت تتدفق إلى قطاع غزة، وذلك بعد سماح الجانب الآخر بإدخال تلك المساعدات بسبب الضغوط الكبيرة التي تم ممارستها، دون تصريحات من البيت الأبيض أو تصريحات بعد حديث الرئيس السيسي الذي وجهه بشكل مباشر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفجأة بدأت تتدفق القوافل مرة أخرى بشكل كبير.

ووجه الإعلامي محمد شردي رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا: «الرئيس السيسي قالهالهم؛ انسوها وهو دا اللي هيجننهم في دماغهم وجايبلهم خابور وجايب لنتنياهو خابور هو وروحية خالته، يعني بيقولك أنا مهمتي روحية».

الشعب الفلسطيني حق الشعب الفلسطيني محمد شردي القوافل المصرية المساعدات البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

لماذا حظرت الكويت دخول الإسرائيليين إلي أراضيها ؟

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الجنوب أفريقي

مصر وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية

أرشيفية

حماس تدعو لمسيرات غضب عالمية أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية

بالصور

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى

مهم لكل خلية في الجسم.. اكتشف أعراض نقص المغنيسيوم

دوخة
دوخة
دوخة

اكتشف أعراض نقص الحديد فى الجسم .. علامات غريبة أبرزها أكل الثلج

أعراض نقص الحديد
أعراض نقص الحديد
أعراض نقص الحديد

مخبوزات صحية .. طريقة عمل قراقيش اليانسون بمذاق احترافي

قراقيش اليانسون
قراقيش اليانسون
قراقيش اليانسون

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

المزيد