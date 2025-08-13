علاقة نادية براقع بالبلوجر ياسمين.. مواقف من فيلم ريستارت تحققت في الواقع

شهدت مصر مؤخرًا أحداثًا واقعية تشابهت مع مشاهد فيلم “ريستارت” للفنان تامر حسني، حيث تناول العمل فكرة انقطاع الإنترنت والاتصالات على مستوى الدولة، وهو ما حدث بالفعل عقب حريق سنترال رمسيس، ما تسبب في تعطّل المعاملات البنكية والخدمات الحيوية.

تامر حسني علّق على الواقعة عبر “إنستجرام” مستعيدًا مشهدًا مشابهًا من الفيلم، مؤكدًا أهمية الاستعداد لمثل هذه الأزمات.

كما سلط الفيلم الضوء على تجاوزات بعض صناع المحتوى على “تيك توك”، وهو ما تزامن مع القبض مؤخرًا على عدد منهم، وكان أبرزهم بلوجر متجسد في شخصية فتاة، في واقعة شبيهة بدور الفنان محمد ثروت في العمل.

