ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي

فشلت المفاوضات المتكررة على مدار سنوات طويلة في حل أزمة السد الإثيوبي، بسبب إصرار الجانب الإثيوبي على المضي قدمًا في ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، متجاهلًا مصالح دولتي المصب.

وأكد الرئيس السيسي أن الأمن المائي لمصر خط أحمر وأننا لا نعترض على التنمية في الدول الإفريقية، لكن من دون المساس بمصالحنا.

والتقى الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني، أمس الثلاثاء، وناقشا قضية سد النهضة وملف الأمن المائي لمصر.

مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل

وأكد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، منوهًا إلى أن من يظن أن مصر ستتغاضى عن حقوقها المائية واهم.

كما أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في تصريحات سابقة أن إثيوبيا يجب أن تخضع للقانون الدولي وتغير استراتيجيتها، وتعترف بحقوق مصر في نهر النيل، كخطوة أولى تسبق إمكانية عودة العلاقات بشكل طبيعي.

وعلق الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري السابق، على لقاء الرئيسين والتصريحات التي أدليا بها خلال المؤتمر الصحفي عن سد النهضة قائلا إن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني من أقوى الرؤساء وله كلمة مسموعة وسيطرة على بلاد أخرى في دول حوض النيل ومنهم إثيوبيا.

وأضاف القوصي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن مصر لها باع طويل في التعاون مع أوغندا بمساعدتها في تنمية الموارد المائية، فإن سد أوين في جنجا بأوغندا قامت مصر ببنائه ودفعت تكاليفه بالكامل حتى تتمكن أوغندا من توليد الكهرباء وتأتي المياه إلى مصر.

يستطيع التحاور مع آبي أحمد

وتابع أن الحديث مع الرئيس الأوغندي في هذا الوقت نوع من الذكاء السياسي للرئيس السيسي ، لأنه لا يوجد في الدول المحيطة بإثيوبيا من يستطيع التحاور مع آبي أحمد إلا الرئيس الأوغندي .

وأشار إلى أن الرئيس الأوغندي يمكنه أن يتوسط في تنفيذ اتفاقية "عنتيبي" التي وقع عليها 6 دول عام وتهدف إلى تنظيم استخدام مياه النهر وتنميتها بشكل مستدام، وتسريع إجراءات إدارة وتشغيل سد النهضة.

وأوضح أن الأساس في بناء سد النهضة هو توليد الكهرباء وهو ما فشلت فيه إثيوبيا، ولفت إلى أهمية تدخل أوغندا في إنشاء لجنة لفض المنازعات في حالة وجود أي خلاف بين الدول الثلاثة.

كما نوه إلى ضرورة التدخل بحكمة لحل هذا النزاع القائم لأن مصر لن تتنازل عن متر مكعب من المياه لأنها ليست لديها رفاهية الاستغناء فمصدر المياه الأول في مصر هو نهر النيل.