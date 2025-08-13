قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمير هشام: إدوارد وضع نظامًا جديدًا للمكافآت بالفريق الأول للزمالك
نتنياهو: نخوض حربا على 8 جبهات 7 منها ضد إيران ووكلائها
أحمد موسى ينعى علي المصيلحي: كان رجلاً وطنياً
مستشار محمود عباس يوجه رسالة لـ سمير حليلة بسبب غزة.. فيديو
عبد المنعم سعيد: الإعلام المصري لديه إمكانيات كبيرة.. وعلى الأعلى للإعلام القيام بهذا الدور
الهباش: مصر أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين وقدّمت النسبة الأكبر من المساعدات لغزة|فيديو
أول رد من أحمد موسى على هجوم الإعلام الإسرائيلـ.ي ضده.. ورسالة نارية على الهواء
نائب محافظ الجيزة: مهرجان التمور فرصة مثالية للترويج للمقومات السياحية والبيئية الفريدة
إعلامي: «ألفينا» يدخل حسابات فيريرا.. والفرصة الأخيرة لـ«فتوح» وإشادة كبيرة بـ «ناصر»
ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي
رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير
محمود الهباش: الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة |فيديو
أخبار البلد

ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي
أمل مجدى

فشلت المفاوضات المتكررة على مدار سنوات طويلة في حل أزمة السد الإثيوبي، بسبب إصرار الجانب الإثيوبي على المضي قدمًا في ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، متجاهلًا مصالح دولتي المصب.

وأكد الرئيس السيسي أن الأمن المائي لمصر خط أحمر وأننا لا نعترض على التنمية في الدول الإفريقية، لكن من دون المساس بمصالحنا.

والتقى الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني، أمس الثلاثاء، وناقشا قضية سد النهضة وملف الأمن المائي لمصر.

مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل 

وأكد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، منوهًا إلى أن من يظن أن مصر ستتغاضى عن حقوقها المائية واهم.

كما أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في تصريحات سابقة أن إثيوبيا يجب أن تخضع للقانون الدولي وتغير استراتيجيتها، وتعترف بحقوق مصر في نهر النيل، كخطوة أولى تسبق إمكانية عودة العلاقات بشكل طبيعي.

وعلق الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري السابق، على لقاء الرئيسين والتصريحات التي أدليا بها خلال المؤتمر الصحفي عن سد النهضة قائلا إن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني من أقوى الرؤساء وله كلمة مسموعة وسيطرة على بلاد أخرى في دول حوض النيل ومنهم إثيوبيا.

الدكتور ضياء القوصي

وأضاف القوصي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن مصر لها باع طويل في التعاون مع أوغندا بمساعدتها في تنمية الموارد المائية، فإن سد أوين في جنجا بأوغندا قامت مصر ببنائه ودفعت تكاليفه بالكامل حتى تتمكن أوغندا من توليد الكهرباء وتأتي المياه إلى مصر.

يستطيع التحاور مع آبي أحمد

وتابع أن الحديث مع الرئيس الأوغندي في هذا الوقت نوع من الذكاء السياسي للرئيس السيسي ، لأنه لا يوجد في الدول المحيطة بإثيوبيا من يستطيع التحاور مع آبي أحمد إلا الرئيس الأوغندي .

وأشار إلى أن الرئيس الأوغندي يمكنه أن يتوسط في تنفيذ اتفاقية "عنتيبي" التي وقع عليها 6 دول عام وتهدف إلى تنظيم استخدام مياه النهر وتنميتها بشكل مستدام، وتسريع إجراءات إدارة وتشغيل سد النهضة.

وأوضح أن الأساس في بناء سد النهضة هو توليد الكهرباء وهو ما فشلت فيه إثيوبيا، ولفت إلى أهمية تدخل أوغندا في إنشاء لجنة لفض المنازعات في حالة وجود أي خلاف بين الدول الثلاثة.

كما نوه إلى ضرورة التدخل بحكمة لحل هذا النزاع القائم لأن مصر لن تتنازل عن متر مكعب من المياه لأنها ليست لديها رفاهية الاستغناء فمصدر المياه الأول في مصر هو نهر النيل.

سد النهضة سد النهضة الإثيوبي سد أوين إثيوبيا الري

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
دوخة
أعراض نقص الحديد
قراقيش اليانسون
