وزير الري يصل إلى العاصمة الأوغندية كمبالا

وصل الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الاثنين الموافق ٤ اغسطس ٢٠٢٥، للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات (٢+٢) التي تجمع وزيري الموارد المائية والري والخارجية مع نظيريهما في جمهورية أوغندا الشقيقة.

وذلك بناء على مخرجات الجولة الأولى لمشاورات (٢+٢) بين مصر وأوغندا التي استضافتها مصر في ديسمبر ٢٠٢٤ .

حيث من المقرر أن يلتقي الدكتور سويلم خلال الزيارة مع عدد من كبار المسئولين الأوغنديين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما يلتقي سيادته ببياتريس أتيم وزيرة الدولة لشئون البيئة الأوغندية والمشرفة على وزارة المياه والبيئة بجمهورية أوغندا