جامعة دمنهور تثمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعاقدات إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، بحضور السادة نواب رئيس الجامعة، والسادة عمداء الكليات، والسادة مستشاري الجامعة وأمين الجامعة، لاستعراض عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، المتعلقة بسير العملية التعليمية، وخطة الجامعة البحثية، وملفات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لاتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري، لدعم مسيرة التطوير وتحقيق التميز المؤسسي، و مستهدفات رؤية مصر 2030.

استهل المجلس جلسته بتقديم خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء الموقر، تقديرا لصدور قرار الموافقة على تعاقد جامعة دمنهور لتنفيذ الأعمال المستجدة للمشروع القومي والاستراتيجي الهام لإنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي، تطبيقا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.

وأكد "ترابيس" أن هذا القرار لا يمثل مجرد موافقة إجرائية، بل يمثل إرادة دولة، وانحيازا حقيقيا لصالح المواطن، وتتويجا لسنوات من العمل الدؤوب والجهود المخلصة للدولة المصرية في سبيل استكمال هذا الصرح الطبي والتعليمي العملاق، الذي طال انتظاره كحلم راود أبناء البحيرة لعقود طويلة.

وقدم الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، خالص التهنئة لأسرة الجامعة بمناسبة حلول الذكرى السادسة عشرة لإنشاء جامعة دمنهور كجامعة حكومية مستقلة، بموجب القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2010، والخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، مؤكدا أن هذه الذكرى الغالية تؤرخ لمسيرة تحول كبرى وانطلاقة حقيقية، بدأت بكلية واحدة عام 1988 كفرع لجامعة الإسكندرية، لتصبح اليوم صرحا تعليميا وبحثيا شامخا يضم أربعة مجمعات تعليمية على مساحة إجمالية تبلغ 2 مليون و101 ألف متر مربع، تضم 15 كلية ومعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية، وتحتضن أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات العلمية والنظرية.

وأضاف "رئيس الجامعة" أن جامعة دمنهور استطاعت أن تتحول من فرع يتبع إلى جامعة تقود، ومن فكرة إلى حلم تحقق على أرض الواقع، لتنتقل اليوم من كليات متفرقة إلى جامعة تنافس بقوة في مصاف الجامعات المصرية والعالمية، وتحقق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية.

وجدد المجلس العهد بأن تظل الجامعة صرحا علميا وطنيا شامخا، يواصل أداء رسالته السامية في بناء الإنسان المصري وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وتخريج كوادر مؤهلة ومبدعة قادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية، تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030.

كما قدم مجلس جامعة دمنهور خالص التهنئة والتقدير لنخبة من علماء الجامعة الذين تم إدراجهم ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرا، تقديرا لتميزهم البحثي وإسهاماتهم العلمية الرائدة.

وأكد "رئيس الجامعة" أن هذا الإنجاز الدولي يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها جامعة دمنهور على خريطة البحث العلمي العالمي، ويثمن الجهود المخلصة لعلمائها وباحثيها، ويجسد ما توليه الجامعة من دعم لمنظومة البحث العلمي وتحفيز النشر الدولي المتميز، مؤكدا أن الجامعة ماضية في تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتوفير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار، بما يسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة دوليا وتعزيز دورها في خدمة قضايا التنمية الوطنية والمجتمعية.

وأشاد مجلس جامعة دمنهور بفعاليات «منتدى مصر 2026»، مؤكدا أنه يمثل منصة وطنية رائدة للحوار البناء وتكامل الرؤى حول قضايا التنمية ومستقبل الدولة المصرية، مثمنا ما تميز به المنتدى من تنوع في محاوره وثراء في مناقشاته الموضوعية، وتناوله بعمق لحزمة من الملفات الحيوية المرتبطة باحتياجات المواطنين وتطلعاتهم المشروعة، إلى جانب المحاور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مؤكدا على القيمة المضافة التي أتاحها المنتدى كمساحة لتبادل الخبرات وتلاقي الأفكار وطرح الرؤى بين كبار المسئولين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في صياغة حلول عملية ومستدامة للتحديات الراهنة، ويعزز جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إلهامي ترابيس أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات التنموية يمثل مصدر اعتزاز وفخر لكل مصري، لاسيما في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات جيوسياسية متسارعة وتحديات متشابكة ومعقدة، مشددا على ضرورة الاصطفاف الوطني ومواصلة العمل الجاد للحفاظ على المكتسبات الوطنية ودعم مسيرة البناء والتنمية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هذا وقد ناقش مجلس جامعة دمنهور مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، وفي مقدمتها إطلاق وزارة التعليم العالي مبادرة «دولة الابتكار» بتكلفة 500 مليون جنيه، لدعم تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وأكد الدكتور إلهامي ترابيس على ضرورة تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويل ابتكارات الجامعة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، موجها عمداء الكليات بالتنسيق مع مساعد رئيس الجامعة لشئون الابتكار، لحصر وترشيح أفضل المشروعات الابتكارية ذات الجاهزية، تمهيدا للمشاركة في المبادرة وتعظيم العائد الاقتصادي للابتكارات الجامعية.

وعلى صعيد دعم ورعاية الموهوبين، استعرض المجلس تفاصيل مشروع «دولة المواهب الطلابية بالجامعات المصرية»، باعتباره منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الطلابية في مختلف المجالات، وتنميتها وصقلها ورعايتها بشكل مؤسسي ومستدام.

وأكد المجلس أن المشروع يمثل نقلة نوعية في استراتيجية بناء الإنسان، حيث يستهدف تحويل الطاقات الإبداعية والقدرات الكامنة لدى طلاب الجامعات إلى إنجازات ملموسة ومشروعات ريادية ومبادرات ذات قيمة مضافة، بما يرسخ دور الجامعات كحاضنة رئيسية للإبداع، ويسهم في إعداد جيل مبتكر قادر على المنافسة محليا ودوليا، والمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.

مجلس جامعة دمنهور يوجه بتكثيف حملات التوعية بمخاطر الاستخدام غير المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي والتصدي للشائعات

ووجه الدكتور إلهامي ترابيس، بمواصلة وتكثيف جهود كافة كليات الجامعة في مجال التوعية الرقمية، من خلال إطلاق برامج توعوية متكاملة تستهدف رفع وعي الطلاب بأهمية الاستخدام الرشيد والمسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي لدى الطلاب بمخاطر الاستخدام السلبي لتلك المنصات، وتحصينهم ضد الشائعات والمعلومات المغلوطة وحروب الجيل الرابع، مع العمل على تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل الموضوعي، وتدريبهم على آليات التحقق من صحة المعلومات ومصادرها قبل تداولها، بما يسهم في بناء جيل واع ومدرك وقادر على حماية أمنه الفكري والمجتمعي.

خـــــلال جلسته ناقش المجلس عدد من الموضوعات ووافق على عدد من القرارات منها:

ـ ترقية "11" من السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات: (التربية، الزراعة، التجارة، الطب البيطري، التمريض، الصيدلة، التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات والمعلومات، الفنون التطبيقية).

ـ منح الدرجات العلمية الآتية:

- شهادة الدبلوم لـ 955طالب، و درجة الماجستير لـ 23 طالب، بالإضافة 6 درجات دكتوراه.

واختتم مجلس جامعة دمنهور بتجديد عهده والتزامه الثابت بدعم مسيرة الوطن التنموية الشاملة، وتأكيده على مواصلة الاضطلاع بدوره الريادي كصرح علمي وطني، يساهم في تخريج كوادر مؤهلة علميا وبحثيا ومهاريا، وترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتقديم كافة أوجه الدعم المجتمعي الممكنة، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية الحكيمة، ويسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030" لبناء الجمهورية الجديدة.