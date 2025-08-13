قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهم لكل خلية في الجسم.. اكتشف أعراض نقص المغنيسيوم

دوخة
دوخة
اسماء محمد

يعد المغنيسوم من أكثر العناصر المهملة، حيث لا يهتم عدد كبير من الأشخاص بمعرفة نسبته فى الجسم، ما يتسبب فى معاناتهم من مشاكل صحية عديدة لا يعرفون سببها.

ووفقا لما ذكره موقع كلية الطب بجامعة نبراسكا  العالمية، نكشف أهم المعلومات عن المغنيسيوم، هذا العنصر الثري الذي يلعب دورا مهما فى أجزاء الجسم.

 

أهمية المغنيسيوم في الجسم


المغنيسيوم معدن أساسي في نظامنا الغذائي ويوجد في كل خلية من خلايا الجسم ويلعب دورًا أساسيًا في مئات التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تدعم العديد من وظائف الجسم، مثل تكوين البروتين، ووظائف العضلات والأعصاب، وتحويل الطعام إلى طاقة، وعمليات الأيض.

يساعد المغنيسيوم جسمك بعدة طرق، بما في ذلك:

العمل مع الكالسيوم لتقوية العظام
يلعب دورًا في وظائف المخ التي تنظم الحالة المزاجية والاكتئاب
تقليل حالات الصداع النصفي
زيادة كفاءة جسمك في تحليل السكريات، مما يؤدي إلى إدارة أفضل للوزن
موازنة الهرمونات التي تنظم الإيقاع اليومي والقدرة على النوم بشكل أفضل
تحسين الهضم
زيادة ترطيب البشرة وتحسين مظهرها.

الدوخة

أعراض نقص المغنيسيوم


عادةً لا يُسبب نقص المغنيسيوم أعراضًا إلا عند انخفاض مستوياته بشكل حاد ويزيد انخفاض مستويات المغنيسيوم بشكل مزمن من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وداء السكري من النوع الثاني، وهشاشة العظام.

قد يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم بشكل كبير إلى:

غثيان
إمساك
الصداع
تشنجات الساق الليلية
خدر أو وخز في الساقين أو اليدين
ضعف عام في الجسم
الهزات
خفقان القلب

الحصول على المغنيسيوم من الغذاء


يجب أن يكون الأفراد الأصحاء قادرين على الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم من نظامهم الغذائي ولا ينبغي أن يحتاجوا إلى مكملات المغنيسيوم.

 يساعدك تناول الأطعمة التالية فى الحصول على الكمية اليومية الازمة للحفاظ على الصحة من المغنيسيوم:

المكسرات
البذور
الحبوب الكاملة
الخضروات الورقية الخضراء
الأفوكادو
لبن
الزبادي
فول
العدس
على سبيل المثال، أونصة واحدة فقط من اللوز أو الكاجو تُعطيك ٢٠٪ من الكمية اليومية الموصى بها وتناول الفيتامينات المتعددة يُزودك بحوالي ١٢٠ ملج من المغنيسيوم، ما يُساعد في تعويض أي نقص.

