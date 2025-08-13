قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمير هشام: إدوارد وضع نظامًا جديدًا للمكافآت بالفريق الأول للزمالك
نتنياهو: نخوض حربا على 8 جبهات 7 منها ضد إيران ووكلائها
أحمد موسى ينعى علي المصيلحي: كان رجلاً وطنياً
مستشار محمود عباس يوجه رسالة لـ سمير حليلة بسبب غزة.. فيديو
عبد المنعم سعيد: الإعلام المصري لديه إمكانيات كبيرة.. وعلى الأعلى للإعلام القيام بهذا الدور
الهباش: مصر أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين وقدّمت النسبة الأكبر من المساعدات لغزة|فيديو
أول رد من أحمد موسى على هجوم الإعلام الإسرائيلـ.ي ضده.. ورسالة نارية على الهواء
نائب محافظ الجيزة: مهرجان التمور فرصة مثالية للترويج للمقومات السياحية والبيئية الفريدة
إعلامي: «ألفينا» يدخل حسابات فيريرا.. والفرصة الأخيرة لـ«فتوح» وإشادة كبيرة بـ «ناصر»
ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي
رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير
محمود الهباش: الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة |فيديو
رياضة

إعلامي: «ألفينا» يدخل حسابات فيريرا.. والفرصة الأخيرة لـ«فتوح» وإشادة كبيرة بـ «ناصر»

خوان ألفينا
خوان ألفينا
كريم عاطف

أكد الإعلامي أمير هشام، أن البرازيلي خوان ألفينا لاعب الزمالك الجديد سوف يتواجد في قائمة الفريق في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب يوم السبت في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: ألفينا فاجأ المدير الفني بجاهزيته ومستواه المميز وحماسه مما جعله خياراً مناسباً للمباراة المقبلة وربما يدفع به في بعض الدقائق خلال اللقاء القادم، واللاعب كان يشارك مع فريقه السابق في الدوري الاوكراني بصفة مستمرة وهو ما جعله في أفضل فورمة فنية.

وأضاف: جون إدوارد المدير الرياضي وعبدالناصر محمد مدير الكرة أخطرا أحمد فتوح بالعودة للانتظام في مران الفريق الجماعي عقب مباراة المقاولون.

وواصل: فتوح علم أن هذه هي الفرصة الأخيرة والعقوبة المالية لا تراجع عنها وحال تكرار الأزمات، سيتم عرضه للبيع فورًا دون أي تراجع مرة أخرى.

وأتم: ناصر ماهر نال إشادة كبيرة من المدير الفني البلجيكي وتحدث معه على انفراد في وجود جون إدوارد وطالبه بالاستمرار على هذا المستوى مؤكد له أنه سيكون من أفضل اللاعبين في مصر هذا الموسم.. واللاعب يجب أن يظل على مستوى ثابت حال رغبته في زيادة عقده مستقبلا.

خوان ألفينا أمير هشام الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري أحمد فتوح

