عشيرة أفيال تتعاون لإنقاذ فيل صغير من الغرق في بحيرة.. فيديو

علق فيل صغير في بركة موحلة، عاجزًا وغير قادر على الهروب، حتى تدخلت عائلته (وهي عشيرة كاملة من الأفيال) وأنقذته بنجاح.

وثقت امرأة تدعى جولاندي دي كليرك، كانت تقضي شهر العسل مع زوجها، هذه اللحظة المؤثرة عندما اتحدت عائلة الفيل في جهد منسق لإنقاذ الصغير الذي تقطعت به السبل.

تقول: "كانت هذه أول رحلة لنا في متنزه أدو إليفانت الوطني؛ دخلنا عبر بوابة ماثيولويني في الجنوب، توجهنا مباشرة إلى المعسكر الرئيسي عندما صادفنا أول قطيع كبير من الأفيال لدينا".

وأضافت: "الجميع يشربون من بركة صغيرة من المياه الموحلة، وكانت الأفيال الأكبر حجما قد شربت بالفعل، والآن جاء دور الصغار".

"وكان هذا هو الوقت الذي رصدنا فيه الفيل الصغير اللطيف بين إخوته الأكبر حجمًا، وقد حاول أيضًا الحصول على نصيبه من الماء، ورغم ذلك، نظرًا لكونه صغيرًا جدًا، كان عليه أن يصل مباشرة إلى حافة الماء ليجد فرصة للحصول على الماء مما دفعه للسقوط في حفرة المياه"، وقد تجمعت عائلته وتكاتفت لإنقاذه.