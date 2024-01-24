لزيادة المتابعين.. بلوجر صينية تزيف حملها وتخدع الناس |تفاصيل

في محاولة لتعزيز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظاهرت بلوجر عبر الإنترنت بحملها من أجل كسب التفاعل فقط.

ونشرت بلوجر صينية، تشتهر باسم تشين شياو سي على موقع Douyin، بأنها حامل في شهرها الخامس وشاركت في حدث توفيق الأزواج المحلي في مقاطعة سيتشوان، جنوب غرب الصين، حسبما ذكرت صحيفة South China Morning Post.

مرتديةً بطنًا مزيفة، انضمت إلى ركن التوفيق المحلي، وقدمت وثيقة تحتوي على تفاصيلها ومتطلباتها للزوج المحتمل، وتضمنت مطالبها منزلاً وسيارة ودخلاً شهرياً يتجاوز 20 ألف يوان، واللطف تجاهها وتجاه الجنين.

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، يمكن رؤيتها وهي تحمل ورقة مكتوب عليها معلوماتها الشخصية - "32 عامًا، عازبة، لا تملك أي ممتلكات أو سيارة، حامل في شهرها الخامس".

تسرد الورقة أيضًا تفاصيل عن الزوج الذي تبحث عنه؛ يجب أن يكون لديه شقة وسيارة، وأكثر من 20 ألف يوان (2800 دولار أمريكي) راتب شهري، ويجب أن يعاملني ويعامل طفلي بشكل جيد".

وأثارت تصرفات المرأة انتقادات واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها أدت إلى تحقيق للشرطة كشف أنها كانت مجرد حيلة على وسائل التواصل الاجتماعي لكسب المتابعين.