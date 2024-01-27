شاهد بحيرة متجمدة بداخلها تمساح.. كيف يتنفس؟

من أجل البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة شديدة البرودة، تخضع بعض الزواحف للتخدير، وهي حالة من الخمول تعادل السبات في الثدييات.

وقد لفت مقطع فيديو انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث يوضح كيف تحافظ التماسيح على الطاقة في درجات الحرارة المتجمدة.

وتُظهر اللقطات التمساح وهو يدس أنفه في جليد بركة متجمدة لتجنب الاختناق.

وقظ ظهر التمساح "متجمدا" داخل مكعبات ثلج عملاقة على شكل بركة في حديقة سوامب، وهي منطقة جذب سياحي ومحمية للتماسيح بالقرب من شاطئ أوشن آيل في ولاية كارولينا الشمالية، بالولايات المتحدة، حسبما ذكرت بي بي سي.

وفي الفيديو، لا يظهر سوى أنف التمساح والأسنان الأمامية فوق سطح الجليد، مما يسمح للزاحف بالتنفس أثناء انتظار ذوبان الماء. ونشرت حديقة سوامب، التي تهتم بالتماسيح التي تم إنقاذها، مقطعًا للتمساح على فيسبوك.

ومنذ مشاركته، انتشر المقطع على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى أيضًا، وقد حصد على الفيسبوك أكثر من 2.4 مليون مشاهدة.