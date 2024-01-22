تغمره المياه من الجانبين| شاهد.. أغرب ممشى في العالم

في قلب محمية دي فيجرز الطبيعية في بلجيكا، أسر ممشى ركوب الدراجات عشاق الطبيعة والباحثين عن المغامرة على حدٍ سواء.

يُطلق على هذا الممشى الفريد اسم "ركوب الدراجات عبر الماء"، وهو يأخذ الدراجين في رحلة غير عادية، حيث يضم جسرًا مغمورًا في المياه يشق بحيرة هادئة.

سرعان ما أصبح هذا المشروع الطموح، الذي تم تصميمه بحيث يتكامل بسلاسة مع البيئة المحيطة، رمزًا للابتكار في التصميم الترفيهي.

يجد راكبو الدراجات الذين يشرعون في هذا الممشى أنفسهم على جسر ينخفض أسفل خط المياه مباشرة، مما يوفر لهم تجربة غامرة لا مثيل لها.

ما يجعله استثنائيًا حقًا هو أن أجزاءً معينة من الجسر تم تصميمها عمدًا لجعل الراكبين في مستوى نظرهم مع سطح الماء، مما يخلق مزيجًا متناغمًا بين راكب الدراجة والبيئة المائية المحيطة الهادئة.

وقد راعى بناء الجسر تأثير ذلك على النظام البيئي بعناية، وتم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التوازن الدقيق لمحمية دي فيجرز الطبيعية.