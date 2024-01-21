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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تريند خطير على TikTok يروع السكان في أمريكا.. ماذا يحدث؟

تريند خطير على TikTok
تريند خطير على TikTok يروع السكان في أمريكا

حذرت الشرطة الأمريكية على فيسبوك من المشاركة في تحدي دينج دونج أو "Door Knock" المتداول على TikTok والذي تسبب في مشاكل معنوية ومادية للناس. 

في ظل هذا التحدي، الذي يعد نسخة جديدة من لعبة "دينج دونج" أو "طرق الباب"، يقوم المراهقون بطرق الأبواب وركلها ليلاً لترويع السكان في الولايات الأمريكية.

كانت الشرطة على علم بتحدي طرق الباب المتداول الذي يشجع المراهقين على طرق الأبواب أو ركلها في منتصف الليل في محاولة لترويع السكان. 

ويسبب هذا التريند ضائقة جسدية وعاطفية للمقيمين من جميع الأعمار، فعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تلقت إدارة حماية البيئة عدة بلاغات عن هذا النوع من النشاط.

ونشروا أيضًا مقطعي فيديو يظهران مجموعة "يبدو أنها من الذكور المراهقين"، وهم يركلون ويطرقون الباب، وقد استخدم أحدهم أيضًا جرة ماء فارغة ليطرق الباب.

واختتمت الإدارة المنشور بإبلاغها بأنها تحاول التعرف على جميع الأفراد المتورطين، كما حثوا الناس على الإبلاغ في حالة وقوعهم هم أو جيرانهم ضحية لتحدي Door Knock المتداول.

تريند TikTok Door Knock تحدي خطير

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