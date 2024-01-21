الحب وعمايله.. شاب ينتحل شخصية صديقته لتأدية الامتحان بدلا منها

نسمع منذ القدم أنه من الحب ما قتل، واليوم نرى أشكالًا جديدة من التضحية بدافع الحب كان آخرها، امتحان شاب بنجابي بدلًا من صديقته.

ارتدى شاب بنجابي زي صديقته وباروكة ليؤدي الامتحان بدلًا منها، بل إنه وضع أحمر الشفاه والميك اب ليبدو مثلها تمامًا.

أثارت محاولة شاب لتحقيق ما يسميه البعض "أهداف العلاقة" سخرية وضحك مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

أخذ أنجريز الذي ينحدر من فازيلكا في البنجاب، ارتباطه بصديقته بارامجيت إلى مستوى جديد تمامًا عندما قرر انتحال شخصيتها، أثناء اختبار العاملين الصحيين متعدد الأغراض الذي أجرته جامعة بابا فريد للعلوم الصحية.

وفي حين أن الحادث ربما وضع الشاب في ورطة، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بالنكات الساخرة والمضحكة على الموقف.

وأعرب مستخدمو الإنترنت، في كل مكان، عن أملهم في العثور على شريك جريء مثل أنجريز، ولكن بدون عواقب قانونية.