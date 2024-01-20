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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعلق فى القطار.. عقاب قاسي للص حاول سرقة موبايل راكب

لص على القطار
لص على القطار

حاول رجل خطف هاتف محمول من أحد ركاب القطار عبر النافذة، فتلقى درسا لن ينساه طوال حياته، فقد انتهى به الأمر متدليا في خارج القطار. 

ووثق مقطع فيديو للحادثة انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر اللص معلقًا من القطار المتحرك بعد أن فشل في الهرب بمحاولته اختطاف الهاتف.

وقعت الحادثة في الهند، تحديدًا في ولاية بيهار، حيث يتم الإبلاغ بشكل روتيني عن عمليات الخطف عبر نوافذ القطارات. 

وبحسب تعليق على الفيديو، فإن الرجل حاول سرقة الهاتف من أحد الركاب على متن القطار المتحرك، لكن الراكب اليقظ الجالس داخل المقصورة أمسكه بيده مما تركه معلقًا بجوار النافذة. 

كما أمسك به ركاب آخرون، وتركوه متدليًا من القطار المتحرك حتى أثناء محاولته التحرر والهروب.

جر القطار اللص لمسافة كيلومترًا واحدًا قبل أن ينقذه شركائه المزعومون. 

وفي الوقت نفسه، سجل ركاب آخرون مقطع فيديو للحادث وشاركوه على وسائل التواصل الاجتماعي. 

قطار هندي الهند ولاية بيهار

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