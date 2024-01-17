اعتداء طالبة أمريكية على معلمتها العجوز بوحشية وتصويرها

انتشر مقطع مصور ومثير للقلق للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي لطالبة أمريكية من ولاية ميسوري وهي تضرب معلمتها البالغة من العمر 65 عامًا بشكل متكرر أثناء شجار عنيف في الردهة.

تم نقل المعلمة إلى المستشفى بعد اعتداء الطالبة عليها وتصويرها، ومن المتوقع أن تتعافى تمامًا قريبًا، وقد حصد الفيديو ما يقرب من 17 مليون مرة على X.

وقالت مدارس نورماندي الأمريكية في بيان لها:

"تتعامل شرطة المنطقة مع الحادث الذي وقع هذا الصباح والذي تضمن مواجهة بين معلم وطالب. تأخذ الإدارة هذا الأمر على محمل الجد وتتعاون بشكل كامل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية".

وأضافوا: "أطلقنا تحقيقًا داخليًا لجمع كافة الحقائق اللازمة المحيطة بالحادث، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج هذه التحقيقات. تعتبر سلامة ورفاهية طلابنا وموظفينا ذات أهمية قصوى بالنسبة لمدارس نورماندي التعاونية، وينصب تركيزنا الأساسي على توفير مساحة آمنة ورعاية للطلاب للتعلم وللمعلمين للتعليم.

وقالت السلطات إنه سيتم توجيه تهم جنائية ضد الطالبة من خلال محاكم الأحداث في مقاطعة سانت لويس.