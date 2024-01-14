كيف أنقذ ممثل هندي شهير فتاة من الموت؟.. القصة الكاملة بالفيديو

تناول مقطع فيديو متداول قصة إنقاذ الممثل الهندي مانجوت سينج حياة فتاة من خلال منعها من القفز من مبنى في جامعة خاصة في نويدا الكبرى، حيث كان سينج يتابع دورة تعليمية.

انتشر مقطع الفيديو مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يظهر فيه الممثل وهو ينقذ زميلته الطالبة البالغة من العمر 18 عامًا في جامعة شاردا بينما كانت تحاول إنهاء حياتها بالقفز من مبنى في الجامعة.

في المقطع يظهر مانجوت سينغ بكل شجاعة على طول السور ليمسك بيد الفتاة في الوقت المناسب ويمنعها من السقوط المميت من المبنى.

وفي حديثه عن الحادث، روى مانجوت كيف أقنع الفتاة بعدم القفز من المبنى في عام 2019 عندما كانت تهدد بالقفز إذا اقترب أي شخص منها.

كيف أنقذها الممثل الهندي؟

يقول: "لقد حادثتها وسألتها عما إذا كانت تواجه أي مشكلة أو إذا كان هناك خلاف يدفعها لقتل نفسها، فذكرت خلافا مع والدتها.. اقتربت منها بحذر.. ومع ذلك، بمجرد أن اقتربت منها، قفزت".

أمسك مانجوت بيد الفتاة وأنقذ حياتها على مرأى من الجميع، ولازال الفيديو نقطة بيضاء في تاريخه تحكي شجاعته.