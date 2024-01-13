العالم يرفض الاحتلال.. منع إسرائيل من المشاركة في بطولة رياضة عالمية

تتخذ العديد من الجهات الدولية اجراءات عاجلة بشأن الاحتلال الإسرائيلي، إذ أصدر الاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF) قرارا بأنه لن يُسمح للفرق الإسرائيلية بالمنافسة في بطولة العالم لهذا العام بسبب مخاوف السلامة والأمن.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، في بيان صدر يوم الأربعاء، قال الاتحاد الدولي للرياضة إنه يتخذ هذه الخطوة في الوقت الحالي بناءً على تقييم المخاطر قبل الحدث، والذي من المقرر أن يقام في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف أن الاتحاد عليه واجب الرعاية لإعطاء الأولوية لرفاهية جميع الفرق، بما في ذلك منتخب إسرائيل. ولم يشر الاتحاد الدولي إلى الحرب بين إسرائيل وحماس في تعليقاته.

وفي بيان متابعة صدر يوم الجمعة، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره، قائلاً إنه "ليس عقوبة ضد الاتحاد الإسرائيلي ولا يؤثر على وضع الاتحاد الإسرائيلي كعضو كامل يتمتع بوضع جيد مع الاتحاد الدولي".

وقالت الهيئة الإدارية أيضًا إنها تأمل في الترحيب بعودة الفرق الإسرائيلية إلى المنافسة الدولية “في أقرب وقت ممكن”، لكن مخاوف “السلامة والأمن” استلزمت هذا الإجراء. ولم يوضح IIHF أي مشكلات أمنية محددة تم اكتشافها في تقييم المخاطر الخاص به.

ولم يذكر بيان الاتحاد الدولي ما إذا كانت هناك فرق أخرى عارضت التواجد الإسرائيلي المحتمل في بطولة العالم، لكنه قال إن القرار اتخذ "بعد مناقشات مع الدول المشاركة".

ردًا على ذلك، قال الاتحاد الإسرائيلي لهوكي الجليد إنه سيستأنف حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS). وقال بيان صادر عن سفارة إسرائيل في فرنسا إن القرار “التمييزي” هو "خطوة خطيرة لا تلبي أي معيار رياضي دولي وتتعارض تماما مع القيم الأولمبية”.

وكان من المقرر أن يتنافس فريق الرجال الإسرائيلي، المصنف 33 في العالم، في المجموعة الأولى من الدرجة الثانية في البطولة المكونة من مستويين ضد أستراليا والإمارات العربية المتحدة في صربيا في أبريل. وكان من المقرر أيضًا أن يلعب فريقها النسائي في إستونيا في مارس ضد البوسنة والهرسك وإندونيسيا.

كما أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخبات الوطنية وفرق الأندية من روسيا وبيلاروسيا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا. ومددت الحظر في مارس 2023 ليشمل موسم 2023-24، قائلة إنه ليس من الآمن بعد إعادة دمج الفرق من كلا البلدين.