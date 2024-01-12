مفاجأة غامضة حول الكائنات الفضائية المكتشفة بالمكسيك

زعم مسؤول مكسيكي أن الكائنات الفضائية المكسيكية الغامضة التي تم تقديمها للعالم العام الماضي تحتوي على "ثلاث بيضات تكاثرية" ليست جزءًا من السلسلة التطورية للأرض.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، أصيب العالم بالصدمة والحيرة بنفس القدر عندما كشف الصحفي المكسيكي المثير للجدل جايمي موسان عن جثتين مصغرتين في عام 2023.

كائنات فضائية المكتشفة بالمكسيكية

وادعى أنهما جثث غريبة عمرها قرون تم العثور عليها في بيرو - حيث بدأت الدولة الأخيرة إجراءات قانونية ضد موسان بزعم سرقتها من الدولة.

وزعم الرجل المثير للجدل البالغ من العمر 70 عامًا، والذي عثر على المومياوات، أن هذا الاكتشاف هو "أهم شيء حدث للبشرية".

ثم ادعى بعد بضعة أشهر إبأن الفضائيين قد خضعوا لاختبارات الحمض النووي واحتووا على 30٪ من الحمض النووي من "أنواع غير معروفة". والآن في تحديث جديد، قدم مسؤول مكسيكي تحديثًا مفاجئًا حول ما يوجد داخل المخلوقات الفضائية.