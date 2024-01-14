وظيفة الأحلام.. جزيرة خلابة تبحث عن مدير شاطر مقابل الراتب والسكن

تخيل أنك حصلت على فرصة للعيش في جزيرة أيرلندية مذهلة، مع تغطية جميع نفقاتك الخاصة ومرتب مثالي - إنها وظيفة الأحلام.

تبحث جزيرة Great Blasket عن زوجين للعمل على إدارة الجزيرة للقيام بدور مؤقت. وكتبت سلطات الجزيرة على موقعها على الإنترنت: "مرحبا! نحن نبحث عن الثنائي التالي لإدارة مقهى جزيرة جريت بلاسكيت والإقامة الليلية".

تعد الجزيرة بمناظرها الخلابة بمستعمرة الفقمة والآثار التاريخية جنة خلابة، ومع ذلك، فإن الوظيفة تأتي مع أكثر من مجرد الاستمتاع بالمناظر.

ما هي مهام الوظيفة ؟

فباعتبارك القائم بالأعمال، ستكون مسئولاً عن إدارة الجزيرة وإدارة المقهى الخاص بها واستضافة الضيوف في أربعة منازل ريفية قريبة لقضاء العطلات.

في حين أن المناطق المحيطة المذهلة تجعلها فرصة فريدة من نوعها، فإن الوظيفة تنطوي على المشاركة النشطة في عمليات الجزيرة، مما يوفر مزيجًا من المسؤوليات والجمال الطبيعي لأولئك الذين هم على مستوى المهمة

على الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة عن الراتب، يبدو أن الوظيفة تتطلب جهدًا كبيرًا، لذا فإن الراتب مجزي.

تشمل الواجبات الترحيب بالضيوف طوال الليل وتقديم الشاي والقهوة وتلبية الاحتياجات اليومية للمؤسسات.

وبينما يتم تقديم التعويضات، فمن الواضح أن التركيز ينصب على تلبية المتطلبات التشغيلية للجزيرة. وهذا يشير إلى دور يتطلب الالتزام والمشاركة الفعالة في المهام المتعلقة بالضيافة والخدمة.

وبحسب الموقع، فإن يوم القائم بالأعمال يبدأ بإعداد المقهى وتنظيف الحمامات قبل وصول الضيوف. بعد ذلك، في الساعة 10 صباحًا، تحد موجة المد والجزر من عمليات الخروج، وستكون في وضع التنظيف العميق لمدة 3 ساعات لجعل تلك الأكواخ تتألق للزوار الجدد.

بعد التزود بالوقود بسرعة في الساعة الواحدة بعد الظهر، يعود المقهى إلى الحياة، ويقدم الطعام لرواد اليوم المتعطشين، يأتي ضيوف جدد ويحتاجون إلى تسجيل الوصول.

أخيرًا، في حوالي الساعة 5 مساءً، يمكنك إغلاق أبواب المقهى، لكن عملك لم ينته بعد. الآن، ستقوم بتنظيف المتجر وإعادة تخزينه وإعداده لليوم التالي. تذكر أن هذه الجزيرة مزدحمة، لذا استعد لتجربة مكثفة ومجزية بموارد محدودة.

ما هي الظروف المعيشية في الجزيرة؟

سوف ينام الموظفون فوق المقهى، ويتشاركون غرفة النوم الرئيسية (ولهذا السبب نبحث عن زوجين)، ويستخدمون مطبخ المقهى والمراحيض الخاصة بهم.

يوجد موقد يمكن إشعاله في المساء، وسيتم جمع أي غسيل وغسله في البر الرئيسي؛ وسيتم تسليم الطلبات من المواد الغذائية يوميا.

خلال الأشهر الأكثر ازدحامًا - يونيو ويوليو وأغسطس - نحصل على واحد أو اثنين من المساعدين المتطوعين الذين ينامون في غرفة النوم الثانية في الطابق العلوي.

ما موعد انتهاء التقديم للوظيفة؟

تمتد فرصة العمل من أبريل إلى أكتوبر 2024 للزوجين الأوليين، للمساعدة خلال الأشهر الأكثر انشغالًا وهي يونيو ويوليو وأغسطس، سيتم اختيار متطوع ثالث ورابع محتمل للإقامة في غرفة النوم الثانية.