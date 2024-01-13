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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الرأس الأخضر.. تفاصيل مثيرة عن اختفاء مرض قاتل من هذا البلد

صدى البلد

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الرأس الأخضر، دولة في جنوب الصحراء الكبرى، أصبحت خالية تمامًا من مرض الملاريا لأول مرة في الخمسين عامًا الماضية. تم منح الرأس الأخضر هذا الاعتراف بناءً على عدم تسجيل أي حالة انتقال محلية للمرض خلال ثلاث سنوات.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يعد هذا الإنجاز إنجازًا كبيرًا، حيث يُعتبر مرض الملاريا قاتلًا كبيرًا على القارة الأفريقية. فقد توفي في عام 2022 حوالي 580,000 شخص في أفريقيا بسبب هذا المرض، ما يعادل 95% من الوفيات في جميع أنحاء العالم.

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يسبب الملاريا طفيليًا معقدًا يُنقل عن طريق لدغات البعوض. وقد بدأ استخدام اللقاحات في بعض المناطق الآن، ولكن المراقبة الدقيقة للمرض وتجنب لدغات البعوض هما الطريقتان الأكثر فعالية للوقاية من الملاريا.

الرأس الأخضر

استغرق الرأس الأخضر، الذي هو دولة جزرية صغيرة قبالة ساحل غرب إفريقيا، سنوات للوصول إلى هذا الحد من خلال تعزيز نظمها الصحية وزيادة وصول السكان إلى التشخيص والعلاج لجميع الحالات. وقد قام ضباط المراقبة بالكشف عن الحالات في وقت مبكر، بالإضافة إلى مكافحة البعوض.

ضمن خطة الرأس الأخضر لمكافحة الملاريا، تم ضمان الرعاية والخدمات التشخيصية المجانية للمسافرين الدوليين والمهاجرين، بهدف الحد من حالات الإصابة المستوردة من القارة الرئيسية لأفريقيا.

صرحت وزيرة الصحة في الرأس الأخضر، الدكتورة فيلومينا جونكالفيس، للبي بي سي قائلة: "هذا النجاح يعكس العمل الشاق والتفاني للعديد من الكوادر الصحية والمتعاونين والمجتمعات والشركاء الدوليين. إنه شهادة على ما يمكن تحقيقه من خلال التزام الجميع بتحسين الصحة العامة".

أضافت الدكتورة دوروثي أتشو فوساه، من مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، أن منظمتها "متحمسة وسعيدة" بالنتائج وحقيقة أن الملاريا اختفت من البلاد.

البعوض الأفريقي اعتراف جنوب الصحراء الاذاعة البريطانية إفريقيا

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