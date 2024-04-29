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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق القافلة الثامنة للمساعدات الإغاثية للفلسطينيين

صدى البلد

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، القافلة الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، والتي تضمنت أكثر من 106 قاطرات.


وذكر التحالف - في بيان اليوم /الاثنين/ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن هذه القاطرات محملة بأكثر 1805 طنًا من المواد الغذائية والأدوية، وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية، والخيام، والملابس، والبطاطين والمياه المعدنية.


وأوضح شملت أكثر من 1571 طنًا من المواد الغذائية، ونحو 84 طنًا من الأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية، و10 أطنان من الخيام ، وأكثر من 22 طنًا من الملابس والبطاطين وأكثر من 120 طنًا من المياه المعدنية.


وشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

 
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني؛ لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت لسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

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