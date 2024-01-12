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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بطولة أمم إفرقيا 2024| قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر.. وهذا ترددها

منتخب مصر
منتخب مصر

ينتظر محبو ومشجعو كرة القدم في دول العالم، خاصة بمصر، بداية انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2024، التي ستنطلق غدا السبت بمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو، وستستمر حتى 11 فبراير المقبل.

منتخب مصر 

بطولة أمم إفريقيا

تمكنت عدد من القنوات المجانية من الحصول على حقوق بث المباريات في كأس أمم أفريقيا 2024، ليكثر البحث مؤخرًا عن القنوات المجانية، ويمكن لمحبي وعشاق الكرة متابعتها عبر قناة الأرضية الجزائرية، التي تبثها مجانًا، ليرغب الكثيرون في معرفة طريقة تنزيلها وترددها في التقرير التالي.

طريقة تنزيل القناة الجزائرية الأرضية

تصنف قناة الأرضية الجزائرية، باعتبارها من القنوات التي تعمل على نقل العديد من المباريات، وتعمل على تغطية المباريات والبطولات العالمية كافة، والتي يشارك فيها منتخب الجزائر إلى جانب منتخب مصر.

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تردد قناة الأرضية الجزائرية الجديد تردد القناة: 11680
القمر الصناعي: النايل سات
معدل الترميز: 27500
معامل الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 3\2
الجودة: HD

طريقة تنزيل وضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية

 التوجه إلى القناه عبر الريموت كنترول للوصول إليها في القائمة.

عليك اختيار التنزيل اليدوي لإدخال التردد الخاص بها والوصول إليها.

حدد نوع القمر الصناعي إذ كان نايل سات أو عرب سات.

اكتب التردد  في المكان المخصص لك.

كتابة التفاصيل كافة التي يحتاج إليها ليجري تشغيل القناة تلقائيًا.

قنوات أخرى ناقلة لكأس أمم أفريقيا MAX 2.

beIN AFCON 2023 MAX 1.

MAX 3.

MAX 4.

منتخب مصر 

تشكيل منتخب مصر بأمم إفريقيا 
 

كشف عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به منتخب مصر مباراة موزمبيق، في مستهل مشوار الفراعنة في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023.
قال عمرو الحديدي في لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج "ملعب البلد" على قناة "صدى البلد": " أفضل أن يبدأ منتخب مصر مباراة موزمبيق بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.
خط الوسط: محمد النني، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي.
خط الهجوم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد.

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