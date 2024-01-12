بكري: مجموعة مسؤولة تعمل على ست نقاط هامة لخدمة المواطن والاقتصاد

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مجموعة مكونة من مسؤولين وجهات رقابية تعكف الآن على التركيز على مجموعة من السياسات المستقبلية والتى تضمن عدد من المحاور.

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” أنه طبقا لبعض المصادر فإن المجموعة تعمل في الوقت الحالي على دراسة أخطاء الفترة الماضية لتجنبها.

وأضاف بكري أن المجموعة تعكف على مراجعة الاختيارات في بعض الأجهزة الحكومية مستندة على تقارير الأجهزة الرقابية والأمنية والتنفيذية.

زيادة الاسعار

وتابع بكري أن المجموعة تعمل في الوقت الحالي على بحث الأساليب المناسبة للحد من حالة عدم الرضاء الشعبي نتيجة لزيادة الأسعار خلال الفترات الماضية.

وأوضح بكري أن المجموعة تعكف على دراسة إزالة العقبات والمعوقات التي تعطل الاستثمار والمستثمرين في أسرع وقت ممكن.

وأضاف بكري أن المجموعة تعكف على دراسة كيفية ضبط أسعار الخدمات والسلع بما يتناسب مع الحالة المعيشية للمواطنين في المجتمع المصري.