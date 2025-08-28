قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة العام الدراسى الجديد.. الداخلية تعلن مفاجأة للمواطنين|فيديو
مينا ماهر: محمد صبحي أفضل حارس في الدوري المصري
نتيجة وظائف البريد المصري 2025 .. رابط استعلام مباشر
مصروفاتها 18650جنيها .. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة
منال عوض: تعزيز الكفاءات الإدارية يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل المحلي والبيئي
مصطفى بكري: مصر تتعرض لمخاطر شديدة خلال الفترة الحالية
التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة للتعاقد مع 1460 في وظيفة معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر الشريف
اغتيال صادم بإسطنبول.. مقـ تل رئيس نادي علم داغ التركي برصاصة في الرأس
صنعاء تهتز بهجوم إسرائيلي.. ترجيحات باغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم
رضا عبد العال لـ صدى البلد: صفقات الزمالك ينقصها الانسجام والمنافسة على الدوري صعبة
مصطفى بكري: توجيهات الرئيس السيسي واضحة وصريحة حول تطوير الإعلام
مصطفى بكري: أزمة الدولار أصبحت تاريخا كما قال الرئيس السيسي
ديني

مفتي الجمهورية يلتقي مفتي ماليزيا.. ويبحثان سبل تعزيز التعاون العلمي والشرعي

مفتي الجمهورية يلتقي مفتي ماليزيا
مفتي الجمهورية يلتقي مفتي ماليزيا
إيمان طلعت

التقى فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، سماحة الشيخ أحمد فواز  بن فاضل،  مفتي ماليزيا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فضيلته إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور؛ للمشاركة في القمة الدولية الثانية للقيادات الدينية.

 مشاركة مفتي الجمهورية في القمة الدولية الثانية للقيادات الدينية بالعاصمة كوالالمبور

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، خلال اللقاء حرص دار الإفتاء المصرية على توطيد علاقات التعاون مع المؤسسات الدينية في ماليزيا، مشددًا على أن دار الإفتاء المصرية، بما تمتلكه من خبرات واسعة وتجارب رائدة في مجال الفتوى والتدريب، على استعداد تام لتدريب المفتين الماليزيين وتأهيلهم بما يسهم في تعميق البحث الفقهي الرصين، وصقل مهارات المفتين، وتكوين جيل قادر على معالجة النوازل المعاصرة بمنهج وسطي راسخ.

كما أوضح فضيلته أن دار الإفتاء المصرية حريصة على استقبال الباحثين من مختلف أنحاء العالم، وفي مقدمتهم أبناء ماليزيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين القاهرة وكوالالمبور تحمل رصيدًا كبيرًا من الثقة والاحترام المتبادل، وأن التعاون العلمي والشرعي بين الجانبين يمثل خطوة مهمة في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة وصون الهوية الإسلامية الوسطية.

من جانبه عبّر  مفتي ماليزيا عن تقديره العميق لزيارة فضيلة مفتي الجمهورية واعتزازه البالغ بمكانة دار الإفتاء المصرية، وبالدور التاريخي للأزهر الشريف الذي تخرج فيه وتعلم بين جنباته، مؤكدًا أن مصر ستظل منارة للعلم الشرعي ومركزًا لنشر الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى عمق الروابط الدينية والفكرية التي تجمع بين مصر وماليزيا.

وأكد سماحته أن التعاون مع دار الإفتاء المصرية يمثل قيمة مضافة للمؤسسات الدينية الماليزية، موضحًا أن الدورات التدريبية المقررة للمفتين والدارسين من ماليزيا ستبدأ مطلع الشهر المقبل بمقر دار الإفتاء المصرية، وهو ما يعكس حرص المؤسسات الدينية في ماليزيا على تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات العلمية والشرعية.

وتأتي مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية في هذه القمة الدولية استكمالًا لدور مصر الرائد في تعزيز قيم الحوار بين الأديان والثقافات، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتأكيدًا على مسؤولية القيادات الدينية في مواجهة التحديات العالمية والسعي نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

مشاركة مفتي الجمهورية في القمة الدولية الثانية للقيادات الدينية بالعاصمة كوالالمبور كوالالمبور مفتي الجمهورية مفتي ماليزيا

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

برشلونة

قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا.. المباريات الكاملة لنادي برشلونة

الركراكي

الركراكي يوضح أسباب استبعاد زياش ويكشف عن رهانه على الشباب قبل مواجهتي النيجر وزامبيا

الأهلي وبيراميدز

الدوري المصري.. الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز وسط أزمة غيابات مؤثرة

5 أضرار خطيرة تهدد صحة عشاق المشروبات الغازية وبدائل طبيعية أفضل

مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية

في حضور أسرته.. بدء عزاء الإعلامي عاطف كامل بكنيسة مارمرقس

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

كانت زى القمر.. وفاة طفلة في حضن أمها أثناء الرضاعة

الرضاعة
الرضاعة
الرضاعة

باردة ولذيذة في حر الصيف.. طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل

طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل
طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل
طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

الطفل عمار

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

ابرام يوسف

خرج ولم يعد.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

عروس حلوان

أخدت حقن مغشوشة.. التقرير الطبي يكشف سبب وفاة عروس حلوان

