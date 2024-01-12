النشرة الدينية .. ما معنى «منها أربعة حرم» وكيف نظلم أنفسنا؟.. أسرار الآية 36 من التوبة.. الصلاة على النبي في أول ليلة من رجب.. 4 صيغ نغفل عنها

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.



الصلاة على النبي في أول ليلة من رجب.. 4 صيغ نغفل عنها

خطيب المسجد النبوي يكشف عن أعظم أمراض القلوب.. فيديو



أولى الأعمال بالإتقان بعد التوحيد.. خطيب المسجد الحرام يوضح



أول ليلة من رجب 2024.. باقٍ 4 ساعات فاغتنمها بـ 7 أمور



خطيب الأوقاف: الطهارة والنظافة لابد أن تكون منهج حياة للكبير والصغير.. فيديو

