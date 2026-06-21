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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صرخ في وجه المتحرشين فأنهوا حياته.. كواليس مصرع مسن دافع عن فتاة في بنها

"صرخة في وجه المتحرشين انتهت بمأساة".. مصرع مسن دافع عن فتاة في بنها
"صرخة في وجه المتحرشين انتهت بمأساة".. مصرع مسن دافع عن فتاة في بنها
ياسمين القصاص

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين الأهالي، بعدما لقي رجل مسن مصرعه إثر تعرضه للاعتداء خلال محاولته التدخل لحماية فتاة من مضايقات مجموعة من الشباب على ممشى كورنيش بنها الجديد، وفقا لما تداوله شهود عيان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحولت الواقعة خلال الساعات الماضية إلى حديث الرأي العام، حيث تداول عدد من المواطنين روايات تفيد بأن الرجل المسن أبدى اعتراضه على ما وصفوه بتصرفات غير لائقة صدرت من بعض الشباب تجاه فتاة كانت تسير في المنطقة، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادة انتهت باعتداء أودى بحياته.

وأصبح أهالي المنطقة في صدمة كبيرة من الحادث، مؤكدين أن الضحية كان معروفا بحسن السيرة والسلوك بين أبناء المدينة، فيما طالبوا بسرعة كشف ملابسات الواقعة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مؤكدين أن مثل هذه الحوادث تمثل تهديدا للأمن المجتمعي وتشجع على انتشار العنف إذا لم يتم التعامل معها بحزم.

كما دعا عدد من المواطنين إلى تكثيف التواجد الأمني في المناطق الحيوية وأماكن التنزه والتجمعات العامة، خاصة خلال فترات المساء والعطلات، لضمان توفير بيئة آمنة للأسر والشباب.

وتنتظر أسرة الضحية والأهالي نتائج التحقيقات الرسمية التي ستحدد تفاصيل الواقعة والمسؤوليات الجنائية المترتبة عليها، وسط مطالبات واسعة بتطبيق القانون بكل حسم على كل من يثبت تورطه في الحادث.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية تعزيز قيم احترام الآخرين ونبذ العنف، وترسيخ ثقافة الاحتكام إلى القانون، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.

ومن ناحية التحليل النفسي، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن مثل هذه الوقائع تعكس ما يعرف نفسيا بالعنف الجمعي أوعقلية القطيع، حيث يشعر بعض الأفراد داخل المجموعة بقدر من القوة الزائفة يدفعهم إلى ارتكاب سلوكيات عدوانية لم يكونوا ليقدموا عليها بشكل فردي.

وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ظاهرة التحرش اللفظي أو مضايقة الفتيات ترتبط في بعض الحالات بضعف منظومة القيم والضوابط الاجتماعية، فضلا عن غياب الوعي بخطورة هذه السلوكيات على الضحايا والمجتمع ككل، مشيرا إلى أن التدخل الإيجابي من المواطنين لوقف مثل هذه التصرفات يمثل نموذجا للشهامة والمسؤولية المجتمعية.

وأوضح هندي، أن تصاعد العنف في بعض المواقف البسيطة وتحوله إلى اعتداءات خطيرة يكشف عن وجود مشكلات تتعلق بإدارة الغضب، وانخفاض القدرة على ضبط الانفعالات، فضلا عن السعي إلى فرض الهيمنة وإثبات القوة أمام الآخرين.

وتابع: "مواجهة هذه الظواهر لا تقتصر على العقوبات القانونية فقط، بل تتطلب دورا متكاملا من الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والإعلامية لترسيخ قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية، وتعزيز ثقافة رفض العنف والتصدي للسلوكيات المنحرفة داخل المجتمع".

والجدير بالذكر، أن الجهات المختصة  تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، تبقى الواقعة جرس إنذار جديدا حول مخاطر العنف المجتمعي وتراجع قيم احترام القانون، فيما يطالب المواطنون بأن تكون العدالة حاضرة بقوة، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي التي يدفع ثمنها أبرياء تدخلوا دفاعا عن الآخرين.

وسوف نرصد لكم نص القانون المصري في مثل هذه القضايا: 

  في حالة ثبوت القتل العمد:

المادة 234 من قانون العقوبات المصري:

من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وإذا اقترنت الجريمة بسبق الإصرار أو الترصد:

المادة 230 من قانون العقوبات:

كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

أما إذا رأت النيابة والمحكمة أن الواقعة تمثل ضربا أفضى إلى موت دون توافر نية القتل:

المادة 236 من قانون العقوبات:

كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

وفي حال ارتكاب الجريمة من أكثر من شخص:

المادة 39 من قانون العقوبات:

يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره، أو إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.

الشهامة شهامة رجل مسن شهيد الشهامة شهيد مسن بنها كورنيش بنها

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