تابع الشيخ عبد الموجود دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، اليوم الأحد، أعمال امتحان مادة الإحصاء للقسم الأدبي بلجنتي المرج بنين وفتيات المرج، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

رئيس منطقة القاهرة الأزهرية يشدد على تهيئة المناخ الملائم للطلاب خلال الامتحانات

رئيس القاهرة الأزهرية يشدد على تهيئة المناخ الملائم للطلاب ويتابع مدى الالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل داخل اللجان

وخلال جولته، تفقد اللجان الامتحانية، واطلع على انتظام العمل داخلها، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب، بما يضمن أداءهم الامتحان في بيئة تربوية مناسبة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

كما حرص على متابعة مدى الالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل داخل اللجان، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم للطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على أعمال الامتحانات وما أظهروه من التزام وانضباط.

وفي سياق متصل، أجرى نصر الدين عبدالجليل، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، جولة تفقدية بلجنة فتيات حلوان، لمتابعة سير امتحانات مادة الإحصاء للقسم الأدبي، والوقوف على مدى انتظام العمل داخل اللجنة، والتأكد من تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بدقة.

وتأتي هذه الجولات التفقدية في إطار حرص منطقة القاهرة الأزهرية على المتابعة الميدانية المستمرة للجان الامتحانية، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.