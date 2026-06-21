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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة.. حالات إغماء بين الطلاب والملاحظين بالمحافظات

حالات اغماء بين المراقبين
حالات اغماء بين المراقبين
قسم المحافظات

شهد انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة، عددا من الحوادث حيث أصيب بعض الملاحظين والطلاب بحالات إغماء وتم إسعافهم..

إصابة طالبة بالإغماء بالدقهلية 

أصيبت طالبة بإغماء   داخل إحدى لجان الثانوية العامة بالدقهلية، حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة طالبة باغماء أثناء أداء امتحان الثانوية العامة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف مكان البلاغ ، وتبين إصابة مروة السيد احمد سالم 18 عاما بلجنة مدرسة  الثورة و مقيمة الدراسات باغماء وتم إسعافها داخل اللجنة ورفضت نقلها داخل المستشفى لأداء الامتحان

وتحرر محضرا بالواقعة.

محافظة الشرقية إصابة مراقبين بأزمات صحية مفاجأة

شهدت عدد من اللجان الامتحانية بمحافظة الشرقية إصابة مراقبين بأزمات صحية مفاجأة تم نقلهم علي أثرها الي المستشفيات القريبة وتسكين بدل منهم دون التأثير علي سير العملية الامتحانية.

كانت غرفة العمليات المشرفة على امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية قد تلقت بلاغا بإصابة مراقب  بمدرسة عمر بن الخطاب التابعة لمركز اولاد صقر بازمة قلبية مفاجئة أثناء عمله داخل اللجنة وتم استدعاء سيارة الاسعاف ونقلة للمستشفى لتلقى العلاج وإسعافه دون التأثير علي سير اعمال الامتحانات.

كما تلقت غرفة العمليات بلاغا بإصابة مراقب بلجنة مدرسة التجارة الثانوية بمركز الحسينية بمغص كلوى وتم نقله لمستشفى الحسينة المركزى بسيارة الاسعاف.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام يبلغ ٦٩ ألفاً و٦٨٤ طالباً وطالبة، منهم ١١ ألفاً و١٥٤ بالشعبة الأدبية، و٤٦ ألفاً و٢٢٤ بشعبة علمي علوم، و١٢ ألفاً و٢٠٧ طالب وطالبة بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى ٩٩ بالنظام القديم، يؤدون الامتحانات داخل ١٧٢ لجنة امتحانية موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية، من بينها لجنتان ( نور للمكفوفين - مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM )

موقف انسانى أمام لجنة ثانوية عامة بقنا، قيمة الصداقة بين الأصدقاء

عكس موقف انسانى أمام لجنة ثانوية عامة بقنا، قيمة الصداقة بين الأصدقاء، حيث بادر أحد الأشخاص بمساعدة صديق المصابه ومساندته أثناء دخول لجنة الثانوية العامة فى أول أيام انطلاقها بقنا.

المشهد الإنسانى، رصدته عدسات الكاميرات وأعين المتابعين لامتحانات الثانوية العامة، أمام أحد اللجان بمدينة دشنا، حيث تكفل بمساندة صديقه حتى إدخاله اللجنة.

وأكد شهود عيان أن الطالب مصاب بكسر فى القدم، ما استدعى أن يستعين بعكاز، حتى يتمكن من الحركة، لكن صديقه أصر على مرافقته إلى لجنة الامتحانات، والاطمئنان على دخوله إلى اللجنة.

وأشاد المتواجدون أمام اللجنة، بالموقف الانسانى للصديق، وحرصه على فتح الطريق أمام صديقه وتسيير عملية الدخول إلى الامتحان.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

أصيب ملاحظ بأحد لجان الثانوية العامة بقنا بحالة إغماء 

أصيب ملاحظ بأحد لجان الثانوية العامة بقنا، بحالة إغماء أثناء مشاركته فى أعمال الملاحظة لأحد اللجان بنطاق مركز قوص جنوب قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة وجرى نقل الملاحظ إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وأخطرت غرفة العمليات المركزية بإصابة الملاحظ بحالة إغماء، لتوفير البديل واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين، المكلفين بأعمال المراقبة والملاحظة للامتحانات.

مارثون امتحانات الثانوية امتحانات الثانوية العامة اصيب بعد الملاحظين

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