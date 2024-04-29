"مصر العظيمة بكم ومعكم".. محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وقال محفظ مطروح، خلال البرقية، "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية و الشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة "عيد العمال" سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول وبعقول وسواعد أبناء مصر مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة بسواعد أبناءها و ليتحقق لشعب مصر العظيمة بكم ومعكم آماله في التقدم و الرفعة و الازدهار و الاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور حسن شحاته وزير العمل، بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعلها دائما في تقدم وازدهار بسواعد أبناءها وعزيمتهم الوطنية المخلصة من أجل البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.