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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تهديد بوجود قنبلة في منزل قاضي ترامب

صدى البلد

استجابت الشرطة في نيويورك لتهديد بوجود قنبلة ضد القاضي الذي يشرف على قضية تتهم الرئيس السابق دونالد ترامب بالاحتيال الكبير.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” قال مسؤولو المحكمة إن الحادث لن يؤخر الدعوى المدنية التي دخلت المرافعات الختامية.

جاء التهديد قبل ساعات فقط من انتهاء محاكمة ترامب للاحتيال صباح الخميس، حيث وصفت إدارة شرطة مقاطعة ناسو، الحادث بأنه استهدف منزل القاضي آرثر إنجورون. وقال المتحدث باسم المحكمة الباكر في وقت لاحق إن الحادثة تضمنت تهديدا بوجود قنبلة.

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كما أكد مكتب المدعي العام في نيويورك، الذي رفع الدعوى المدنية بملايين الدولارات في عام 2022، أن القضية ستستمر كما هو مقرر.

وتتهم الدعوى شركة الرئيس السابق، منظمة ترامب، بتضخيم قيمة أصولها العقارية بشكل خاطئ من أجل خفض فواتير الضرائب والتأمين. ونفى ترامب ونجليه دونالد جونيور وإريك هذه المزاعم.

وجاء التهديد بوجود قنبلة يوم الخميس وسط المرافعات الختامية في القضية، والتي كان ترامب نفسه يأمل في تقديمها جزئيًا. 

لكن إنجورون نفى الطلب في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيراً إلى مخاوف من أن ترامب لن "يقصر رعاياه" على الأمور ذات الصلة بالمحاكمة.

وانتقد الرئيس السابق القرار ووصفه بأنه أمر حظر نشر مشين، قائلا إنه يجب "رفض القضية على الفور".

ويواجه ترامب أيضًا اتهامات محلية في نيويورك بشأن دفع أموال غير مشروعة لنجمة إباحية، بالإضافة إلى اتهامات فيدرالية بشأن وثائق حكومية سرية للغاية وتورطه المزعوم في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي. 

وهو أول رئيس سابق يواجه لائحة اتهام فيدرالية، لكنه رفض جميع القضايا باعتبارها ذات دوافع سياسية وتهدف إلى تخريب محاولته الرئاسية لعام 2024.

اتهامات احتيال الإحتيال التهديد

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