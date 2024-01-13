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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. لا تتوقف هذا الدواء فجأة.. أهمية تناول الفطر لمرضى السرطان.. سعر حذاء هيفاء وهبي يثير الجدل

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

نصائح فعالة.. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الإصابة بالالتهاب الرئوي؟

 

يُعد الالتهاب الرئوي عدوى تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، لتُملأها بالسوائل والصديد، مما يسبب السعال المصحوب بالبلغم، والحمى أو القشعريرة، وصعوبة في التنفس. 

 

نوع حلوى يحمى من أخطر الأمراض

 

تعد الشوكولاتة من الأطعمة الشهية التى يحبها الكبار والصغار ومذاقها مميز ولكن هل تعلم أنها تحمى من عدد كبير من الأمراض.

 

4 نصائح فعالة تحمي من التهاب اللوزتين في الشتاء

 

يعتبر التهاب اللوزتين هو التهاب يلحق باللوزتين، وهما أنسجة بيضاوية الشكل في الجزء الخلفي من الحلق؛ حيث توجد لوزة واحدة على كل جانب. 

 

بسعر خرافي.. سعر حذاء هيفاء وهبي السيلفر يثير الجدل

 

خطفت النجمة هيفاء وهبي  أنظار متابعيها، وشاركت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

لوك جريء.. شمس الكويتية تخطف الأنظار في أحدث ظهور

 

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها مجموعة من الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة ولافتة.

 

لن تصدق| لماذا ينصح الأطباء مرضى السرطان بتناول الفطر؟

 

غالبًا ما يُنصح مرضى السرطان بإدراج الفطر في نظامهم الغذائي بسبب الفوائد الصحية المحتملة المرتبطة بهذه الفطريات، في حين أنه من المهم ملاحظة أن النظام الغذائي وحده ليس بديلاً عن العلاج الطبي، فقد أظهرت بعض المركبات الموجودة في الفطر خصائص واعدة قد تدعم مرضى السرطان خلال رحلتهم.

 

بديل الغسول .. زيت طبيعي يستخدم كمطهر للفم

 

يعد التهاب اللثة من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار خاصة فصل الشتاء لذا ينصح الأطباء باستخدام الغسول للفم.

 

خلل في الهرمونات .. تحذير من التوقف فجأة عن تناول هذا الدواء

 

نوهت الدكتورة مروة حسنين عصفور بقسم التكنولوجيا الصيدلية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، بأن المرضى المتوقفين عن تناول ادوية الكورتيزون ومشتقاتها، قد يؤدي إلى حدوث خلل في عمل الغدة الكظرية.

 

بإطلالة لافتة.. كارمن سليمان تخطف الأنظار على مسرح سولد أوت

 

أحيت المطربة كارمن سليمان حفلا غنائيا على مسرح سولد أوت، في أولى حلقات البرنامج الذي يقدمه محمود سعد على قناة "CBC"، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة ولافتة للغاية.

 

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

 

شاركت النجمة ميرنا نور الدين صورا جديدة لها، عبر حسابها على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة مختلفة ولافتة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

 

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

 

شاركت النجمة زينة مع متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال الأحتفال بعرض أحدث أفلامها "الاسكندراني" في المملكة العربية السعودية، وقد ظهرت بإطلالة لافتة وجذابة.

 

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

 

لا يستطيع البعض الاستغناء عن فنجان القهوة الصباحي؛ ليساعدهم على التركيز وزيادة مستويات الطاقة، وقد كشفت دراسة بريطانية، أنه يجب التوقف شرب القهوة عندما تؤثر على عدد ساعات النوم أو تسبب في الشعور بزيادة ضربات القلب.

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