خلل في الهرمونات .. تحذير من التوقف فجأة عن تناول هذا الدواء

نوهت الدكتورة مروة حسنين عصفور بقسم التكنولوجيا الصيدلية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، بأن المرضى المتوقفين عن تناول ادوية الكورتيزون ومشتقاتها، قد يؤدي إلى حدوث خلل في عمل الغدة الكظرية.

مخاطر التوقف عن تناول هذا الدواء ومشتقاته

وتابعت مروة حسنين عصفور، بأن الغدة الكظرية، هي الغدة المسؤولة عن إنتاج العديد من الهرمونات الهامة للجسم.

وأكدت مروة حسنين عصفور، أنه تستخدم أدوية الكورتيزون ومشتقاتها في تقليل الالتهاب والأحمرار، وكذلك الآلام والأعراض المصاحبة لبعض الأمراض.





ونصحت مروة حسنين عصفور، لتجنب تلك المشاكل الخطيرة، بالتوقف عن تناول هذه الأدوية بشكل تدريجي، وذلك تحت إشراف الطبيب المختص على الحالة هو الذي يقوم بوضع خطة السحب التدريجي.

مخاطر التوقف عن تناول هذا الدواء ومشتقاته

وأوضحت مروة حسنين عصفور، أنه يمكن تجنب تناول أدوية الكورتيزون في الفترة ما بين الساعة السادسة والثامنة صباحا، لأن هذه هي الفترة التي يقوم فيها الجسم بإنتاج الكورتيزون بشكل طبيعي.

ونصحت مروة حسنين عصفور، بضرورة الإكثار من تناول الفيتامينات والكالسيوم للمرضى للذين يتناولن الكورتيزون لفترة طويلة لتجنب الإصابة بهشاشة العظام.