عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلل في الهرمونات .. تحذير من التوقف فجأة عن تناول هذا الدواء

مخاطر التوقف عن تناول
مخاطر التوقف عن تناول هذا الدواء ومشتقاته

نوهت الدكتورة مروة حسنين عصفور بقسم التكنولوجيا الصيدلية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، بأن المرضى المتوقفين عن تناول ادوية الكورتيزون ومشتقاتها، قد يؤدي إلى حدوث خلل في عمل الغدة الكظرية.

 

مخاطر التوقف عن تناول هذا الدواء ومشتقاته

 

وتابعت مروة حسنين عصفور، بأن الغدة الكظرية، هي الغدة المسؤولة عن إنتاج العديد من الهرمونات الهامة للجسم.

 

أبرز أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي.. احذروها

أمراض خطيرة تنتظر من يتمسك بهذه العادة أثناء الجلوس.. جمال شعبان يكشف مفاجأة

 

وأكدت مروة حسنين عصفور، أنه تستخدم أدوية الكورتيزون ومشتقاتها في تقليل الالتهاب والأحمرار، وكذلك الآلام والأعراض المصاحبة لبعض الأمراض.
 


ونصحت مروة حسنين عصفور، لتجنب تلك المشاكل الخطيرة، بالتوقف عن تناول هذه الأدوية بشكل تدريجي، وذلك تحت إشراف الطبيب المختص على الحالة هو الذي يقوم بوضع خطة السحب التدريجي.

 

مخاطر التوقف عن تناول هذا الدواء ومشتقاته

 

وأوضحت مروة حسنين عصفور، أنه يمكن تجنب تناول أدوية الكورتيزون في الفترة ما بين الساعة السادسة والثامنة صباحا، لأن هذه هي الفترة التي يقوم فيها الجسم بإنتاج الكورتيزون بشكل طبيعي.

ونصحت مروة حسنين عصفور، بضرورة  الإكثار من تناول الفيتامينات والكالسيوم للمرضى للذين يتناولن الكورتيزون لفترة طويلة لتجنب الإصابة بهشاشة العظام.

الكورتيزون ادوية الكورتيزون ومشتقاتها الغدة الكظرية الهرمونات هشاشة العظام الالتهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقة رئيس مياه شرب أسوان تعترف : أقمنا علاقة بغرفته بالفندق |خاص

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

حل أزمة المعاش المبكر .. بشرى لمتضرري قانون التأمينات

مضطرون لهذا الإجراء | الكاف يوجه صدمة لـ الزمالك

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

حريق هائل يلتهم مطعم شهير في التجمع الخامس| فيديو

دعاء أول ليلة من رجب.. ردده يقضى حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب

موضوعات متعلقة

سهلة وشهية.. طريقة عمل سلطة التفاح بالخضراوات

لوك جريء.. شمس الكويتية تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بسعر خرافي.. سعر حذاء هيفاء وهبي السيلفر يثير الجدل

4 نصائح فعالة تحمي من التهاب اللوزتين في الشتاء

من المطبخ التونسي.. طريقة عمل الكسكسي بالعلوش

نصائح فعالة.. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الإصابة بالالتهاب الرئوي؟

وصفة خليجية.. طريقة عمل كبسة البط بالزبيب والمكسرات

بإطلالة عصرية.. ديميت أوزديمير تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

غلق باب الترشح للإشراف على حج الجمعيات 16 يناير| اعرف الشروط

أفضل صفقة للشباب.. موبايل أوبو Oppo ينافس الفلاجشيب بسعر مناسب جدًا

صلاة وفعل محظور فعلهما في شهر رجب.. احذر من غضب الله

الاتفاق السعودي: بطولة الوحدة الودية تضم فرق كبرى وتحظى بمشاهدة جماهيرية

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم 13-1-2024

برقم اللوحة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أهالي الشرقية يرحبون بالمطربة شمس الكويتية بحفاوة

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

فيديو

سوسن بدر: لدي 3 أحفاد أكبرهم بالجامعة.. وأبكي عند مشاهدة دوري بفيلم الفرح

بلبسه يومين وأقلعه.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب/ فيديوجراف

أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ