مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

شاركت النجمة زينة مع متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال الأحتفال بعرض أحدث أفلامها "الاسكندراني" في المملكة العربية السعودية، وقد ظهرت بإطلالة لافتة وجذابة.

سعر فستان زينة في المملكة العربية السعودية

وظهرت زينة بفستان متوسط الطول باللون الاسود ومجسم، وبأكمام طويلة مرصعة بالكريستالات، وبتصميم الهاي كول، وأرتدت حذاء بكعب عالي باللون الاسود.

وكان فستان زينة من تصميم Dolce & Gabbana، من مجموعة صيف وربيع 2023، ووصل سعره إلى 5310 دولار كندي، أي ما يعادل 122 ألف جنيه مصري.

وتركت زينة خصلات سعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة،

وأكملت زينة إطلالتها ببعض اللمسات الزاعمة من المطياج، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل والماسكرا، والأي لاينر والآي شادو بألوان ترابية.

واكتفت زينة بإرتداء قرطين ناعمين من الألماس لتبرز من اناقتها.

زينة

زينة

زينة

زينة

زينة