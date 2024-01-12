بسعر خرافي.. سعر حذاء هيفاء وهبي السيلفر يثير الجدل

خطفت النجمة هيفاء وهبي أنظار متابعيها، وشاركت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة.

سعر حذاء هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي في الصور، وهي ترتدي جمبسيوت باللون الموف، بقصة مكشوقة من منطقة الظهر والصدر، وأرتدت جوانتي طويل بنفس لون الجمبسيوت، مع حذاء لامع بكعب عالي باللون السيلفر.

وكان حذاء هيفاء وهبي من العلامة التجارية Valentino، وقد وصل سعره إلى 8575 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 70,657 جنيها مصريا.

وتركت هيفاء وهبي شعرها منسدلا على كتفيها، بتسريحة مموجة انسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.

واختارت هيفاء وهبي، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تعتمد على الألوان الترابية، وقد اختارت اللون الكشميري الفاتحللشفاه، مع الكحل الأسود، والماسكرا، والآي لاينر.

وتزينت هيفاء وهبي بمجموعة لافتة من الإكسسوارات، حيث ارتدت كولية واسورة وخواتم وقرطين من الالماس.