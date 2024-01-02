بسوستة ومكشوف من الصدر.. سعر فستان إليسا يثير الجدل

شاركت النجمة اللبنانية إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها حفل ليلة نجمات العرب الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة رأس السنة، وقد ظهرت بإطلالة لافتة وجريئة.

سعر فستان إليسا في ليلة نجمات العرب بالرياض

ظهرت إليسا، بفستان طويل باللون الكشميري الفاتح، وبتصميم مكشوف من منطقة الصدر وبسوستة من منطقة البطن، وبدون أكمام.

كان فستان إليسا من تصميم مصمم الأزياء Alexander McQueen، ووصل سعره إلى 162 ألف جنيه.

قامت إليسا بترك خصاات شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية وناعمة، وقامت برفع خصلات شعرها الأمامية إلى الخلف.

وضعت إليسا لمسات ناعمة من المكياج، وقد اعتمدت على ألوان ناعمة تناسب مع لون فستانها ، فقامت بوضع اللون الىوز كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود، والماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو ألوان ناعمة.

لم تتكلف إليسا في إرتداء الإكسسوىات، فقد أكتفت بإرتداء اسورة باللون الفضي على يديها.

إليسا