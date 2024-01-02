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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في ليلة نجمات العرب بالرياض

أنغام
أنغام

شاركت النجمة أنغام متابعيها، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في ليلة نجمات العرب، التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

سعر فستان أنغام الأسود في ليلة نجمات العرب

 

وظهرت أنغام في الحفل بفستان أسود طويل بأكمام طويلة ومطرزة من الكتفين بفروع من الشجر باللون الفضي.

 

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وكان فستان انغام من تصميم مصمم الأزياء جيني بيكهام، ووصل سعره إلى 3530 يورو، أي ما يعادل 120 ألف جنيه.

وقامت أنغام برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حضان، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت أنغام إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، والذي يعتمد على الألوان الترابية، فقامت بوضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع وضع الكحل والماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو على طريقة السموكي أيز.

ونسقت أنغام بعض الإكسسوارات الراقية، والتي تناسب مع  إطلالتها، واختارت أقراطا دائرية وخاتما باللون الفضي.


 

أنغام
أنغام
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