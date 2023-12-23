عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماركة عالمية.. أسيل عمران تتألق بهذه الإطلالة في احدث ظهور

أسيل عمران   
أسيل عمران   

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة انيقة وساحرة.


تفاصيل إطلالة أسيل عمران 

وظهرت أسيل عمران بفستان باللون الأسود وبعض الخطوط باللون الأبيض من نهايات الفستان والأكمام، وبقصة واسعة من الأسفل، بنصف كم واسعة، وكان الفستان من تصميم الماركة العالمية Dior.

 

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

بفستان شفاف.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في جلسة تصوير جديدة

 

وقامت أسيل عمران، بترك خصلات شعرها السوداء على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ولم تبالغ أسيل عمران في إظهار ملامحها بوضع المكياج، حيث اختارت وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود والماسكرا والآي لاينر.

ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما اعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

أسيل عمران 
أسيل أسيل عمران إطلالة أسيل عمران تفاصيل إطلالة اسيل عمران الفنانة السعودية أسيل عمران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

رسميا.. أردوغان يعفي مواطني 4 دول خليجية من تأشيرة دخول تركيا

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

موضوعات متعلقة

بفستان شفاف.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في جلسة تصوير جديدة

بفستان مكشوف.. داليا شوقي تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي

سهلة وشهية.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبن

احمى نفسك من مشاكل الجيوب الأنفية بإتباع هذه النصائح.. اعرفها  

6 أعراض يكشفها جمال شعبان تدل على زيادة كهرباء القلب.. الأخيرة أخطرها

أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. احترس منها  

في أقل من ساعة ونصف.. طريقة عمل دونات محشية في المنزل

نشرة المرأة والصحة| علامات تكشف البصل الفاسد من الجيد.. مضاعفات خطيرة تصيبك بسبب إهمال التهاب الأذن الوسطى.. سعر صادم لـ بيجامة بسمة بوسيل في برنامج دقيقة نفهم

ترشيحاتنا

حادث قطار الحوامدية.. مصرع شابين أحدهما حفل خطوبته بعد ساعات

إصابة العديد من الأشخاص إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

شاهد لقطة اعتذار لاعبي أوراوا للجماهير بعد الخسارة من الأهلي بمونديال الأندية

واشنطن بوست: حماس تصطاد جنود الاحتلال بـ كمائن مميتة في جباليا

نيويورك تايمز: نتنياهو عديم الفائدة وإسرائيل عليها الانسحاب من غزة

الجارديان: إسرائيل ترفض الاعتراف بخسارتها الحرب في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبتي.. أول ظهور لـ مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد شائعات طلاقهما

بعد شائعة انفصالهما.. زوجة مجدي الهواري بإطلالة ملفتة في باريس

أحمد الفيشاوي مع ابنه وزوجته السابقة للاحتفال بالكريسماس.. شاهد

ماركة عالمية.. أسيل عمران تتألق بهذه الإطلالة في احدث ظهور

فيديو

مع المطرب فريد.. رامي جمال يطرح أغنية أهى مشيت

جمهوره حماه.. محمد فراج وكريم فهمى يشعلان حفل زفاف ابن عدلي القيعي

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ