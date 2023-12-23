ماركة عالمية.. أسيل عمران تتألق بهذه الإطلالة في احدث ظهور

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة انيقة وساحرة.



تفاصيل إطلالة أسيل عمران

وظهرت أسيل عمران بفستان باللون الأسود وبعض الخطوط باللون الأبيض من نهايات الفستان والأكمام، وبقصة واسعة من الأسفل، بنصف كم واسعة، وكان الفستان من تصميم الماركة العالمية Dior.

وقامت أسيل عمران، بترك خصلات شعرها السوداء على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تبالغ أسيل عمران في إظهار ملامحها بوضع المكياج، حيث اختارت وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود والماسكرا والآي لاينر.

ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما اعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.