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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان شفاف.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في جلسة تصوير جديدة

جويل مردينيان
جويل مردينيان

نشرت الإعلامية جويل مردينيان وخبيرة التجميل فيديو جديد لها وهي تحضع لجلسة تصوير جديدة، وشاركتها مع متابعيها عبر  حسابها الرسمي عبر "إنستجرام"، وقد ظهرت إطلالة ساحرة و جذابة.

 

تفاصيل إطلالة جويل مردينيان

 

وظهرت جويل مردينيان وهي ترتدي فستانا متوسط الطول بنصف كم قصير باللون الأسود، ومزين بالورود الثري دي، وشبه شفاف.

 

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وقامت جويل مردينيان، بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة بتسريحة انسيابية ناعمة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها.

 

واختارت جويل مردينيان بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية وكحل باللون الاسود.



وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات، حيث اختارت قرطين وخاتم واسورة وكولية من الالماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل جويل مردينيان إطلالة جويل مردينيان تفاصيل إطلالة جويل مردينيان الإعلامية جويل مردينيان

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