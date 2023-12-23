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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مكشوف.. داليا شوقي تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي

داليا شوقي
داليا شوقي

شاركت الفنانة داليا شوقي صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وقد ظهرت بإطلالة جريئة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة داليا شوقي في مهرجان الجونة السينمائي

 

وارتدت داليا شوقي، فستانا أسود طويل وباكمام طويلة وبقصة مكشوفة من منطقة الصدر والخصر، مع بعض اللألى اللامعة على منطقة الصدر والخصر، واختارت حقيبة من الجلد باللون الابيض.

 

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وتركت داليا شوقي خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة.

وقد أختارت داليا شوقي بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع وضع الكحل الاس، والماسكرا، والآي لاينر  لتبرز من جمال عينيها.

وتزينت داليا شوقي ببعض الإكسسورات اللافتة، فقامت بإختيار قرطين وأسورة وخاتم من اللؤلؤ باللون الأبيض، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا داليا شوقي إطلالة داليا شوقي تفاصيل إطلالة داليا شوقي مهرجان الجونة السينمائي الفنانة داليا شوقي

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